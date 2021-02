Vaccini covid over 80: disponibili nuove date per le prenotazioni in Sicilia

Sono disponibili le nuove date del mese di aprile per le prenotazioni dei vaccini anti-covid destinati in Sicilia agli over 80. Sono infatti state confermate le previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech. A comunicarlo è la Regione Siciliana. Vediamo come accedere alla registrazione.

Continua la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus avviata lo scorso 20 febbraio 2021 in Sicilia ed indirizzata alle persone di età pari o superiore agli 80 anni. Le nuove date, relative al mese di aprile, sono infatti disponibili in tutti i Centri siciliani. Tutto ciò, specificano dalla Regione Siciliana «è stato possibile grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech da parte della Struttura commissariale nazionale e agli accantonamenti che prudenzialmente l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha programmato fin dall’inizio della campagna vaccinale».

Nuove date per i vaccini anti-covid in Sicilia: come prenotare

La procedura per accedere alle prenotazioni non cambia. I cittadini dagli 80 anni in su, compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941, possono registrarsi per la somministrazione dei vaccini contro il covid in Sicilia attraverso la piattaforma ufficiale del Governo. La prenotazione può essere eseguita anche dai familiari o da un assistente. Cosa serve? Semplicemente il codice fiscale e la tessera sanitaria della persona che intende vaccinarsi. È inoltre attivo il numero verde 800 00 99 66 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00).

Si ricorda che a Messina è possibile sottoporsi al vaccino contro il coronavirus al Policlinico “G. Martino”, all’Ospedale Papardo, all’IRCCS Neurolesi e all’Ospedale Piemonte. In provincia i vaccini saranno effettuati nelle strutture ospedaliere di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Lipari, Patti, Sant’Agata di Militello, Mistretta e Taormina. Inoltre, è in allestimento l’hub provinciale per l’area peloritana presso l’ex Fiera di Messina.

(54)