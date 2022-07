Vaccini covid, nuovi orari per gli hub di Messina e provincia: l’elenco completo

Nuovi orari di apertura e chiusura per gli hub e i centri vaccinali di Messina e provincia. A comunicare la rimodulazione, l’Ufficio Commissariale per l’Emergenza Covid guidato dal prof. Alberto Firenze. Vediamo, nel dettaglio, quando sarà possibile recarsi all’hub dell’ex Fiera di Messina o al Parco Corolla di Milazzo per ricevere il vaccino anti-covid.

A poche ore dal via alla quarta dose in Sicilia per gli over 60 e le persone con elevata fragilità dai 12 anni in su, l’Ufficio per l’Emergenza Covid di Messina comunica i nuovi orari dei centri vaccinali di tutta la provincia. Ecco cosa cambia

I nuovi orari degli hub per i vaccini anti-covid di Messina e provincia

Pubblichiamo di seguito i nuovi orari dei centri e degli hub per i vaccini anti-covid di Messina e provincia.

Hub Fiera di Messina – da lunedì a sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

– da lunedì a sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Centro Vaccinale Sant’Agata di Militello – lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

– lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Centro Vaccinale Capo d’Orlando – da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

– da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Hub Parco Corolla di Milazzo – lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

– lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Centro Vaccinale di Mistretta – lunedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

– lunedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Centro Vaccinale Santo Stefano di Camastra – lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

– lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Centro Vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto – lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

– lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Centro Vaccinale di Patti – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

– lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Centro Vaccinale Letojanni –lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

–lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Centro Vaccinale P.O. di Lipari – lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

