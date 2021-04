Vaccini Covid Messina, l’hub del Palarescifina pronto entro fine aprile

Ultimo sopralluogo del Commissario per l’Emergenza Covid Alberto Firenze al Palarescifina di Messina: i lavori per l’allestimento dell’hub per la somministrazione dei vaccini anti-covid nella zona Sud della città inizieranno a breve e saranno conclusi entro fine aprile. Il centro sarà uno dei più grandi della Sicilia

Nelle prossime settimane, la Sicilia vedrà l’apertura di 17 nuovi hub vaccinali, due dei quali tra Messina e provincia. I nuovi hub nel territorio peloritano – in aggiunta a quelli già esistenti, come il centro della Fiera di Messina e quello di Patti – saranno allestiti a Taormina (al parcheggio Lumbi), a Capo D’Orlando e, appunto, all’interno del Palarescifina, il palazzetto dello Sport situato nella zona di San Filippo.

Dopo il via libera delle autorità competenti, ieri il Commissario per l’Emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze, si è recato al Palarescifina per l’ultimo sopralluogo prima dell’inizio dei lavori. Nel corso della giornata sono stati definiti ulteriori dettagli tecnici prima dell’apertura al pubblico.

Sempre nelle scorse ore, per i punti vaccinali di Messina sono arrivati 11 vassoi con un totale di 12.879 dosi del vaccino anti-covid Pfizer; mentre è in programma per il weekend, da domani a domenica (compresa) l‘open day “esteso” AstraZeneca. Chiunque rientri in target potrà andare all’hub della Fiera di Messina – in determinati orari – per richiedere la somministrazione del vaccino anglo-svedese.

