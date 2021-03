Vaccini Covid, in Sicilia somministrato l’89,2% delle dosi disponibili: il report

Lo ha affermato il generale Figliuolo lo scorso sabato: la Sicilia è tra le prime regioni per la somministrazione dei vaccini anti-covid in Italia. A confermarlo è il report del Governo, aggiornato quotidianamente, che segnala come sull’Isola sia stato somministrato l’89,2% delle dosi disponibili.

Nel corso della sua visita all’hub della Fiera di Messina – durante la quale ha annunciato importanti novità – il Commissario nazionale per l’Emergenza Covid ha sottolineato come la Sicilia rientri tra le regioni virtuose per quel che riguarda la campagna vaccinale: «La Sicilia sta facendo 20mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale e con questo dato, in percentuale alla popolazione, si colloca tra le prime Regioni in Italia per somministrazioni. È chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50mila dosi».

Dato che, attualmente, si scontra con il numero di dosi di vaccino contro il coronavirus attualmente disponibili in Regione: «La catena delle risorse umane c’è – ha sottolineato in proposito il presidente Nello Musumeci – ma manca la materia prima. Ci hanno detto che per i primi di aprile dovrebbero arrivare 110mila filale dei tre vaccini, speriamo possa essere così. C’è stata una brusca frenata legata alla vicenda di AstraZeneca perché si è creata la psicosi, ma adesso sono riprese le prenotazioni».

Andando più nel dettaglio, in Sicilia ad oggi – lunedì 29 marzo 2021 – sono arrivate 840.535 dosi complessive dei tre vaccini anti-covid (Pfizer, Moderna e AstraZeneca). In totale ne sono state somministrate 749.986, vale a dire l’89,2% del totale. Percentuale, questa, che colloca la regione al di sopra della media nazionale (85,8%) e tra le prime – sotto questo punto di vista – dopo la Provincia Autonoma di Bolzano, il Molise e il Veneto.

Guardando il report del Governo, possiamo vedere come la categoria “più vaccinata” al momento sia quella degli over 80. Più nel dettaglio, vediamo il numero di somministrazioni per categoria:

Operatori Sanitari e Sociosanitari – 222.357;

Personale non sanitario – 9.294;

Ospiti Strutture Residenziali – 36.212; 9.294;

Over 80 – 166.553;

Forze Armate – 27.910;

Personale Scolastico – 68.430;

Altro – 219.230.

Di seguito, il dettaglio della somministrazione dei vaccini anti-covid per fasce d’età:

Il report completo è disponibile a questo link.

