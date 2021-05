Vaccini covid in Sicilia, al via le prenotazioni per gli over 50: quando e come registrarsi

È ufficiale: dalle ore 20.00 di oggi, giovedì 6 maggio, saranno aperte le prenotazioni per il vaccino anti-covid per la popolazione over 50 della Sicilia. A comunicarlo, nella giornata di ieri, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Le somministrazioni inizieranno la prossima settimana e saranno effettuate con AstraZeneca.

A disporre l’avvio delle prenotazioni (e le successive vaccinazioni) per le persone tra i 50 ed i 59 anni in Sicilia è un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, firmata nella giornata di ieri. Le persone in target che però soffrono di patologie pregresse potranno aderire all’open day e ricevere il vaccino senza prenotazione con una corsia preferenziale.

A partire dalle ore 20.00 di oggi, giovedì 6 maggio, quindi, chi ha tra i 50 ed i 59 anni (ed è nato quindi tra il 1962 e il 1971) potrà prenotare il vaccino contro il coronavirus attraverso la piattaforma regionale (o quella nazionale). Per registrarsi occorre avere a portata di mano codice fiscale e tessera sanitaria, in modo da poter inserire i propri dati. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma si potrà seguire la procedura guidata e scaricare i moduli necessari. L’inizio delle somministrazioni dei vaccini anti-covid per gli over 50 è fissato per giovedì 13 maggio.

Vaccini anti-covid per le isole minori della Sicilia: si parte il 7 maggio

Da venerdì 7 maggio, infine, prenderà il via la campagna di immunizzazione degli abitanti dai 18 anni in su delle isole minori della Sicilia e dei lavoratori stagionali non residenti. Si parte con Salina (Isole Eolie), Lampedusa e Linosa. Da lunedì 10 maggio si proseguirà negli altri Comuni.

