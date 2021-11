Vaccini anti-covid a Messina, nuovo weekend con Fast Vax a Tremestieri

Vaccini anti-covid anche al centro commerciale. L’appuntamento con “Fast Vax”, l’iniziativa dell’Ufficio commissiariale Emergenza Covid-19 e dell’Asp di Messina volta ad incrementare la campagna vaccinale nella città di Messina, è stato confermato anche per questo fine settimana al Centro Commerciale Tremestieri, dove ogni weekend fino al 28 novembre sarà possibile farsi somministrare il vaccino contro il coronavirus.

“Fast Vax“ nasce con lo scopo di convincere più persone ad aderire alla campagna vaccinale, anche adesso che la maggioranza della popolazione ha ricevuto tutte le dosi di vaccino, proprio per non lasciare nessuno indietro. Per sostenere questi sforzi, il Centro Commerciale Tremestieri ha messo a disposizione i propri locali, creando un vero e proprio hub vaccinale aperto alla cittadinanza.

Vaccini anti-covid al Centro Commerciale Tremestieri: gli orari di questo fine settimana

Le vaccinazioni al Centro Commerciale Tremestieri sono gratuite e saranno effettuate la mattina e il pomeriggio a partire da domani 12 novembre fino a domenica 14 novembre. Gli orari sono:

dalle 10:00 alle 13:00;

alle dalle 16:00 alle 19:00.

Per prenotarsi è comunque disponibile la linea telefonica 3478651022 e l’indirizzo email info@centrocommericialetremestieri.com.

Per qualsiasi informazione sul Green Pass ci si può rivolgere al personale dell’Info Point.

Coronavirus in Sicilia: aumentano i casi

Intanto, l’andamento dei contagi in Sicilia è in peggioramento. La Fondazione Gimbe segnala infatti un aumento di casi del 36,4% nella settimana dal 3 al 9 novembre. I dati mostrano inoltre come la provincia di Messina sia ad oggi la prima per nuovi contagi. La percentuale di popolazione vaccinata sull’Isola è del 70%.

