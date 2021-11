Covid Sicilia: Messina è la prima provincia per aumento di casi

Un primato, quello di Messina, che preferiremmo non avere. La città dello Stretto, infatti, con 123 nuovi casi di Covid è la prima provincia in Sicilia per aumento di pazienti con il coronavirus. A dirlo i dati contenuti nel report settimanale della Fondazione Gimbe. Dal 3 al 9 novembre, si registra un peggioramento nella diffusione del coronavirus sull’Isola.

Secondo il rapporto, in Sicilia c’è un aumento del 36,4% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica del 10% e in terapia intensiva 5% occupati da pazienti Covid-19. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,1% (media Italia 76,4%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 2,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 23,7% (media Italia 39,5%); il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 85,4% (media Italia 43,1%).

Aumentano i casi di Covid

Più in generale anche nel resto d’Italia stanno crescendo i pazienti con sintomi da coronavirus. Il report della Fondazione Gimbe rileva un aumento del 37,7% dei nuovi casi, del 14,8% i ricoveri in ospedale e del 9,4% i ricoveri in terapia intensiva. «Per la terza settimana consecutiva – ha detto Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – si conferma un incremento dei nuovi casi settimanali e una media giornaliera più che raddoppiata in meno di un mese, da 2.456 il 15 ottobre a 5.870 il 9 novembre».

Già la scorsa settimana il ministro della Salute Speranza aveva detto che era necessario proseguire con la campagna vaccinale. «Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti.

In questa fase è anche necessario applicare e rispettare rigorosamente misure e comportamenti raccomandati (utilizzo delle mascherine, distanziamento fisico ed igiene delle mani) per limitare l’ulteriore aumento della circolazione del virus e degli altri virus respiratori. È opportuno in ogni caso continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi».

In Sicilia: Messina è la prima provincia per aumento dei casi di Covid

Il rapporto settimanale redatto dalla Fondazione Gimbe ci dice, inoltre, che Messina è la prima provincia, in Sicilia, per numero di nuovi casi da Covid 19. Di seguito l’elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia:

Messina 123,

Catania 94,

Siracusa 86,

Enna 54,

Trapani 54,

Caltanissetta 51,

Agrigento 37,

Palermo 33,

Ragusa 18.

