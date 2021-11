Vaccini anti-Covid: 1 e 2 Novembre aperti tutti gli Hub di Messina e provincia

Giorno 1 novembre, Solennità di tutti i Santi, e il 2 novembre, commemorazione dei defunti, tutti gli Hub e Centri vaccinali di Messina e provincia saranno aperti. Lo ha deciso il commissario Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze per permettere, anche in questi giorni, la vaccinazione ai cittadini. Resteranno aperti anche l’ Hub Fiera e il PalaRescifina a Messina, Villa Ragno ed ex Aias nella zona ionica, di recente chiusi per il maltempo.

Alcuni giorni della scorsa settimana, a causa dell’allerta meteo, gli Hub vaccinali erano stati chiusi. Sabato 30 ottobre, ad esempio, era stata disposta la chiusura degli Hub Fiera e di quelli della zona ionica. Adesso, però, si torna alla normalità e, chi vorrà, potrà recarsi in uno dei punti vaccinali e ricevere la propria dose di vaccino anti-covid.

(14)