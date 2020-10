Università di Messina, stop alle lezioni in presenza al DICAM: si passa alla teledidattica

Sono passati solo 11 giorni dalla ripresa delle lezioni all’Università di Messina. Dal 5 ottobre l’Ateneo messinese, aveva programmato la didattica in modalità mista; in presenza e in remoto per i corsi di laurea. Adesso però salta il piano a e si passa al piano b, almeno per il DICAM – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

Da lunedì 19 e fino al 31 ottobre, infatti, tutte le lezioni del DICAM si svolgeranno in teledidattica. «Per sopravvenute esigenze organizzative – si legge nella nota ufficiale – a partire da lunedì 19 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 (incluso) tutte le lezioni dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento (comprese quelle del 1º anno dei corsi triennali) si svolgeranno esclusivamente in teledidattica attraverso la piattaforma Teams. Verranno comunque osservati gli orari già programmati».

Come accedo alle lezioni del DICAM in teledidattica?

Gli studenti dovranno andare sul sito dell’Università di Messina per poter usufruire delle lezioni del DICAM in teledidattica . Nel dettaglio:

Dal sito d’Ateneo bisogna accedere alla pagina Login, cliccando sul link presente in alto nella pagina principale.

Inserendo le proprie credenziali d’Ateneo [codicefiscale@studenti.unime.it] potrete quindi accedere ad una pagina in cui sono presenti alcune funzioni riservate agli studenti.

Cliccando sull’icona di Teams teledidattica ci si recherà sul sito di didattica-online

Da qui sarà possibile visualizzare un elenco delle discipline e degli esami attualmente forniti in modalità teledidattica.

Seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina per poter partecipare alle lezioni.

