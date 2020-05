L’Università di Messina ricorda Falcone e le vittime della strage di Capaci

Il 23 maggio ricorre il 28esimo anniversario della strage di Capaci, attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Per non dimenticare uno dei giorni più terribili del nostro Paese, anche l’Università di Messina ricorderà le vittime della strage di Capaci con “23 maggio 2020. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così”.

L’evento – rigorosamente online, nel rispetto delle restrizioni della fase 2, verrà trasmesso in streaming sabato 23, dalle 12.30, sul canale Facebook dell’Università di Messina.

L’Università di Messina non dimentica la strage di Capaci

Interverranno, inoltre, i Procuratori della Repubblica, rispettivamente di Messina e Roma, Maurizio De Lucia e Michele Prestipino Giarritta. Ulteriori contributi saranno forniti dal Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G., Emanuele Crescenti e dal giornalista Enrico Bellavia.

