L’Università di Messina 71esima (su 1218) nella classifica “THE Impact Ranking 2023”

L’Università degli Studi di Messina (UniMe) scala la classifica del Times Higher Education Impact Ranking 2023 posizionandosi 71esima su 1218 istituzioni per l’SDG3 “Good Health & Well-being”. Scopriamo di cosa si tratta.

Times Higher Education è una rivista inglese che si occupa del mondo universitario, studia gli atenei del mondo, ne valuta le attività e stila annualmente delle classifiche di qualità differenziate per settore. L’Università degli studi di Messina è da tempo inserita all’interno di questo circuito e si trova nella fascia 501–600 del World University Rankings 2023 (che comprende, quindi, Atenei di tutto il mondo).

Nei giorni scorsi, sono stati pubblicati i risultati del THE Impact Ranking, che valuta le università in relazione agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite (United Nations’ Sustainable Development Goals, SDGs). Nello specifico, UniMe si è classificata 71esima per l’SDG3 “Good Health & Well-being”, che misura gli atenei rispetto al loro impegno per la ricerca sulle principali condizioni e malattie che hanno l’impatto maggiore sulla sanità a livello mondiale, sul loro sostegno alle professioni sanitarie e sulla salute di studenti e personale.

La tabella mostra come, rispetto al 2022, l’Università di Messina abbia raggiunto un miglioramento in tutte e tre le metriche relative a “Ricerca” , “Laureati” e “Collaborazioni e servizi”.

La scheda dell’Università degli Studi di Messina e la classifica di Times Higher Education è disponibile a questo link.

