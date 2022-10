THE World University Ranking 2023, UniMe 26esima su 55 italiane. La classifica

È online la classifica THE World University Ranking 2023, e l’Università di Messina (UniMe) si posiziona al 26esimo posto sulle 55 italiane e si conferma nella fascia 501-600, sul totale di 1799 Atenei. A dare la notizia, il Rettore, Salvatore Cuzzocrea, che invita però a puntare più in alto.

Di cosa stiamo parlando? Ogni anno il periodico settimanale londinese, Times Higher Education, stila una classifica delle Università di tutto il mondo. Tra queste si trova anche l’Università degli studi di Messina che, per il 2023, si inserisce nella fascia 501-600 (su 1799). L’Ateneo peloritano, inoltre, conquista il 454esimo posto per la qualità della ricerca e della didattica. Tra le italiane, come anticipato, UniMe si classifica 26esima, parimerito con l’Università di Insubria, de L’Aquila, di Trieste, di Udine, di Salerno, di Sassari e di Tuscia.

Soddisfatto il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea: «Desidero condividere questo risultato con tutta la Comunità Accademica – commenta – da qualche anno ci stiamo sforzando per scalare le classifiche più prestigiose, come THE e QS, su parametri particolarmente difficili per un’Università del Meridione; la posizione raggiunta sebbene ci gratifichi, ci spinge comunque a lavorare per conseguire traguardi ancora più prestigiosi».

La classifica è realizzata analizzando parametri legati alla produzione scientifica del corpo docente, alla qualità didattica, ai rapporti con le aziende e all’internazionalizzazione. Maggiori dettagli e le classifiche complete possono essere trovati a questo link.

(18)