UnimeSicura. Cosegnate visiere protettive agli studenti di Odontoiatria

Il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Umiversità di Messina, coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Cutroneo, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali diretto dal Prof. Sergio Baldari, su iniziativa del dott. Gabriele Cervino, ha dato il via al progetto #unimesicura, al fine di sostenere lo studio “in presenza” ma in sicurezza.

Il progetto sarà interamente autofinanziato dalla Dental Hi-Tech, un’azienda in partnership con il Dottorato di Ricerca in Bioingegneria applicata alle Scienze Mediche, coordinato dal Prof. Michele Gaeta.



Il 5 ottobre tutti gli studenti dei corsi di laurea per cui è prevista la frequenza obbligatoria alle lezioni sono rientrati in aula. Anche gli esami saranno svolti in presenza. Ed è a loro che hanno pensato gli ideatori di #unimesicura: il 7 ottobre, nell’aula Terranova del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono state consegnate agli studenti le prime visiere protettive, personalizzate con il nome degli studenti, donate a tutti coloro che dovranno ritornare a seguire le lezioni come si faceva prima dell’emergenza COVID19. Presenti alla cerimonia di consegna la professoressa Giuseppina Cutroneo, presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, la professoressa Giovanna Spatari, Prorettrice al Welfare e alle Politiche di genere, il professor Michele Gaeta Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Bioingegneria applicata alle Scienze Biomediche e tutto il corpo docente del Corso di Laurea.



Un gesto, un dono, un’attenzione quella del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per sostenere lo studio “in presenza” ma in sicurezza e per mostrare vicinanza ai giovani futuri colleghi.

