UniMe e Posto Occupato insieme per ricordare le vittime di femminicidio del 2020

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 – l’Università di Messina (UniMe) ricorda tutte le vittime di femminicidio del 2020 e lo fa insieme a Posto Occupato.

Infatti, su proposta di Maria Andaloro – ideatrice della campagna nazionale, nata nel 2013 – quest’anno le locandine nominative di Posto Occupato in ricordo di ciascuna delle vittime di femminicidio del 2020 saranno disposte negli spazi del Rettorato dell’UniMe. Nell’atrio, negli uffici, nelle sale d’attesa per indicare che ciascuna di quelle donne avrebbe dovuto e potuto occupare un posto nella vita e nella società, posto che le è stato negato.

Posto Occupato e UniMe per tutte le vittime di violenza

Per Maria Andaloro la violenza, la discriminazione e ogni forma di odio è, soprattutto, un problema culturale e una responsabilità sociale. E i numeri, come evidenzia il report annuale redatto dalla Polizia di Stato per la campagna “Questo non è amore” lo confermano.

«In un anno difficile per la nostra comunità accademica – scrive in una nota l’Università di Messina – sia per l’emergenza sanitaria e sociale legata alla pandemia, sia per il femminicidio di Lorena Quaranta, studentessa del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – l’iniziativa assume un elevato valore simbolico.