Un’area attrezzata per Villa Dante: Messina partecipa all’avviso “Sport per tutti”

Dotare Villa Dante di nuove aree attrezzate e promuovere l’attività sportiva: con questo obiettivo il Comune di Messina aderisca all’avviso “Sport per tutti – Parchi” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e salute S.p.A.. A stabilirlo, la delibera di Giunta proposta dall’assessore Massimo Finocchiaro e approvata lo scorso 23 marzo 2023.

Di cosa si tratta? Il progetto “Sport per tutti” nasce dalla collaborazione tra Sport e Salute e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed è diviso in quattro ambiti: inclusione, quartieri, parchi e carceri. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere – attraverso l’attività fisica, la pratica sportiva e stili di vita sani – un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

In particolare, il Comune di Messina parteciperà all’avviso riguardante i parchi e le spiagge proponendo come luogo di attuazione Villa Dante. Se la richiesta sarà accettata, Palazzo Zanca otterrà un contributo pari al 50% per realizzare un’area attrezzata per lo sport all’interno del polmone verde cittadino. L’avviso prevede inoltre l’adozione delle aree sportive attrezzate, per un minimo di due annualità, da parte di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio che assicurino la manutenzione delle aree e delle attrezzature annesse.

In caso di esito positivo della richiesta, si legge nella delibera della Giunta Basile: «Si procederà con i necessari provvedimenti a cura del Dipartimento proponente; sarà sottoscritta una convenzione tra Sport e Salute e il Comune, volta a disciplinare i rapporti tra i due soggetti che sarà oggetto di specifico provvedimento di approvazione dell’Amministrazione; si procederà alla individuazione delle ASD/SSD operanti sul territorio tra quelle iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RAS (istituito ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 39/2021 e attivo dal 31 agosto 2022), a cui dare in adozione l’area secondo quanto specificato nell’Avviso emanato da Sport e Salute».

L’importo massimo dell’intervento comprensivo di fornitura (acquisto e ordine), trasporto, installazione e personalizzazione è di 35mila euro oltre IVA (al 22%) per la categoria Large (cui partecipa il Comune di Messina). Importo massimo che sarà cofinanziato nella misura del 50% oltre IVA da Sport e Salute e del 50% oltre IVA dal Comune. Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 24 marzo 2023, quindi adesso si dovrà attendere l’esito della valutazione.

Maggiori informazioni a questo link.

(Foto di repertorio)

(17)