Una settimana alle dimissioni di Cateno De Luca, cosa succederà da qui al 14 febbraio 2022

Manca una settimana esatta al 14 febbraio 2022, giorno in cui le dimissioni di Cateno De Luca da sindaco di Messina dovrebbero diventare effettive. Per questi ultimi 7 giorni, il Primo Cittadino ha stilato un serrato cronoprogramma, con in mezzo l’audizione con la Corte dei Conti sul Piano di Riequilibrio, prevista per domani. Non potevano mancare, ovviamente, dirette su dirette, in cui saranno coinvolti gli assessori e le partecipate comunali.

Con la visita a Papa Francesco, insieme agli altri sindaci delle città metropolitane, può partire il conto alla rovescia. Si comincia oggi con l’assessore allo Sport e allo Spettacolo, Francesco Gallo, che interverrà in diretta Facebook per spiegare cosa ha fatto durante il suo mandato. Si prosegue, nel tardo pomeriggio, con il resoconto di Messina Social City, martedì sarà il turno dell’assessore Alessandro Caminiti e dell’AMAM, e così via (per chi fosse interessato pubblichiamo il calendario più in basso nell’articolo). Ma martedì 8 febbraio sarà anche una giornata decisiva per quel che riguarda i conti del Comune di Messina. La Corte dei Conti dovrà infatti revisionare le risposte che fornirà l’Amministrazione in merito alle incertezze espresse dall’organo costituzionale nella sua relazioni di 81 pagine inviata qualche settimana fa sul Piano di riequilibrio. Piano che è stato poi rimodulato (non senza nuove polemiche).

Per la giornata del “commiato” il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha inoltre programmato una serie di incontri che partiranno alle 9.00 del mattino e si concluderanno con l’ultima riunione di Giunta e con un «omaggio floreale all’Immacolata» a piazza Immacolata di Marmo e la consegna della fascia tricolore al Segretario Generale di Palazzo Zanca. Questi ultimi due appuntamenti e altri nel corso della giornata saranno trasmessi in diretta social. Un’organizzazione, insomma, che è mancata in occasione delle precedenti “dimissioni” e che fa pensare non ci saranno ripensamenti. Ma la settimana è ancora lunga. In ogni caso, il toto-nomi per il prossimo candidato, sostenuto da Cateno De Luca per diventare sindaco di Messina è iniziato. In lizza, gli assessori della Giunta De Luca, e due volti noti vicini all’Amministrazione.

Di seguito, il calendario della settimana di dirette con gli assessori e le partecipate sulla pagina Facebook del sindaco Cateno De Luca:

Lunedì 7 – Ore 15.30 Assessore Francesco Gallo; Ore 19.15 Messina Social City;

Martedì 8 – Ore 15.30 Assessore Francesco Caminiti; Ore 19.15 Amam;

Mercoledì 9 – Ore 15.30 Vice Sindaco Carlotta Previti; Ore 19.15 Patrimonio SPA;

Giovedì 10 – Ore 15.30 Assessore Dafne Musolino; Ore 19.15 ATM;

Venerdì 11 – Ore 15.30 Assessore Alessandra Calafiore; Ore 19.15 Arisme;

Sabato 12 – Ore 15.30 Assessore Enzo Caruso; Ore 19.15 Messinaservizi Bene Comune

Domenica 13 – Ore 15.30 Assessore Massimiliano Minutoli; Ore 19:15 Assessore Salvatore Mondello.

(32)