Un giorno al Nautico di Messina, la preside Pistorino: «Faremo un museo degli Aquiloni»

Vi capita mai un giorno in cui pensate di dover fare una cosa e alla fine ne fate un’altra completamente diversa? A noi è successo oggi, quando siamo andati alla scoperta dell’Istituto Tecnico Nautico “Caio Duilio” di Messina; a farci da guida la nuova Dirigente Scolastica Daniela Pistorino (in foto). Una scuola legata indissolubilmente al mare e al vento, che parteciperà insieme ad altre scuole al Festival degli Aquiloni 2022, che presenterà il programma ufficiale nei prossimi giorni.

«I nostri ragazzi e la scuola saranno presenti al Festival di Capo Peloro, e la nostra stessa struttura diventerà un museo degli aquiloni. Ci pare giusto che una scuola che si fonda e si occupa di mare e di vento – ha detto la dirigente Pistorino – diventi essa stessa un museo, un contenitore con tutti questi elementi, esposti nel nostro cortile dove c’è il nostro bellissimo albero maestro».

Al Nautico di Messina

Il Nautico dedica gran parte della formazione degli studenti al mare e a tutti gli elementi naturali che fanno parte del nostro territorio. «Tra gli indirizzi professionali – continua Daniela Pistorino – anche quello che si occupa di pesca e itticoltura, che per una città come Messina che sporge sul mare è fondamentale per la creazione di imprese e lo sviluppo della filiera e della conservazione dei prodotti ittici». Insieme alla Dirigente Scolastica anche la prof. di inglese e vicepreside Daniela Mangano, che insegna al Nautico di Messina da più di 20 anni ed è referente del Movimento DonnArché.

«I nostri alunni hanno il mare nelle vene. Sono loro la voce portante di quello che viene fatto in questa scuola. L’unica scuola d’Italia che ha un movimento femminile all’interno della struttura scolastica. Scegliere di far parte di un contesto maschile comporta tante cose, ma anche tanta determinazione e processo di consapevolezza. La scuola non è solo un luogo in cui si insegna ma è anche cultura, quindi passione ed emotività. I miei alunni sono emozione». Il prossimo appuntamento al “Caio Duilio” di Messina è fissato per martedì 18 ottobre 2022 con la cerimonia dell’alzabandiera.

