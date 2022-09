Un bicchiere di birra per un bicchiere di mozziconi di sigarette: a Casa Peloro torna il progetto green

I ragazzi di Casa Peloro lanciano per il secondo anno l’iniziativa che unisce senso civico e gusto: un bicchiere di mozziconi di sigarette per una birra.

Fino al 10 settembre chi porterà, al social cafè di Torre Faro un bicchiere (da birra) pieno di mozziconi di sigarette raccolte sulla spiaggia o per strada verrà premiato con un bicchiere di Birra dello Stretto, gratis. Quest’anno, infatti, c’è un partner d’eccezione: il Birrificio Messina che ha sposato con entusiasmo il progetto.

All’iniziativa di Casa Peloro possono partecipare soltanto i maggiorenni.

Nel 2019 l’iniziativa green di Casa Peloro aveva riscosso un grande successo: erano state raccolte oltre 22 mila cicche di sigarette.

Un piccolo gesto per tentare di ridurre l’abbandono di uno dei rifiuti più comuni e inquinanti al mondo: la sigaretta.

Ancora oggi, come riporta l’Ansa, i mozziconi di sigaretta sono i rifiuti marini più diffusi e più inquinanti. Ogni anno più di quattro trilioni e mezzo di filtri di tabacco vengono disseminati in giro per il mondo: moltissimi di questi finiscono in mare, con conseguenze devastanti per la salute dei pesci e degli altri animali acquatici.

L’iniziativa di Casa Peloro, quindi, rappresenta un modo originale per farci riflettere sull’importanza di impegnarsi attivamente per avere una Messina più pulita.

