“U Paninaru” di Messina compie 10 anni: una cena speciale per festeggiare l’importante anniversario

Aperto tutto l’anno sul lungomare di Santa Margherita, “U Paninaru” di Messina festeggia i suoi primi dieci anni di attività. Il locale di Basilio Machì, diventato punto di riferimento per lo street food di qualità a Messina, celebrerà questo importante anniversario lunedì 26 maggio alle ore 20.30 con una cena a 8 mani all’insegna dell’amicizia e della buona cucina.

L’evento si svolgerà direttamente sulla spiaggia, nello spazio che d’estate ospita anche il lido, e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione:

Paolo Romeo , chef del ristorante La Corte dei Mari e presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Messina,

, chef del ristorante La Corte dei Mari e presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Messina, Carlotta Andreacchio , Lady Chef e titolare della Trattoria del Marinaio,

, Lady Chef e titolare della Trattoria del Marinaio, Giuseppe Arena, maestro gelatiere dell’omonima gelateria di Ganzirri, premiato dal Gambero Rosso.

Basilio Machì ha affermato: «sono felicissimo di festeggiare questo compleanno con tanti professionisti che stimo e che condividono la mia filosofia e voglio ringraziare tutto lo staff senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile e in particolare Alberto D’Agostino che lavora con me sin dall’apertura. Nei nostri panini abbiamo sempre racchiuso tutte le cose che ci piacciono. Gli hamburger di carne sono fatti direttamente da noi e vengono serviti con croccanti patatine fritte. Particolarmente apprezzato anche il panino con le braciole messinesi e quello con la carne di cavallo. Grazie alla partecipazione al Messina Street Food Fest è diventato celebre il panino Cacio a Cavallo con caciocavallo fuso su hamburger di carne di cavallo. La nostra forza? Prodotti di qualità in un ambiente accogliente dove è possibile sorseggiare una birra ghiacciata in riva al mare e trascorrere una spensierata serata con gli amici».

U Paninaru Messina: il menù per i 10 anni

Il menù, studiato appositamente per l’occasione in collaborazione con il Birrificio Messina, propone:

Crostino con porchetta dei Nebrodi e caciocavallo (Machì),

Uovo pochè con spuma di maiorchino e verdura selvatica su pane di tumminia (Romeo),

Arancinetto di tonno (Andreacchio),

Bau croccante con tartare di gambero, tartufo e maionese di ostrica (Romeo),

Panino rustico con crema di caponata, braciole di pesce spada, chips e verdure

(Andreacchio),

Panino “du sinnucu” con salsiccia, provola affumicata e friarielli (Machì),

In chiusura, gelato ai gelsi di Giuseppe Arena per spegnere simbolicamente le dieci candeline.

Ogni piatto sarà accompagnato dalla birra dello Stretto, prodotta a Messina. La serata sarà animata dalla musica dei Fuori Orario e sarà aperta al pubblico al costo di 30 euro.

Qualità e ambiente accogliente

“U Paninaru”, noto per i suoi panini artigianali con ingredienti selezionati e gusti locali – come il celebre “Cacio a Cavallo” con hamburger di carne di cavallo e caciocavallo fuso proposto anche durante il Messina Street Food Fest e il Reggio Calabria Street Foos Fest – ha conquistato il cuore dei messinesi con la sua cucina genuina e l’atmosfera conviviale.

Appuntamento: Lunedì 26 maggio, ore 20.30

Dove: U Paninaru – SS 114 Km 11,600 – Lungomare Santa Margherita, Messina

Prenotazioni: 349 7556498

(6)