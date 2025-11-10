Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

“TRUFFE STOP – Prova a prenderli”: al Parco Urbano per le Arti di Camaro Superiore il secondo appuntamento

2' min di lettura

E’ stato il Parco Urbano per le Arti di Camaro Superiore ad ospitare, sabato 8 novembre, il secondo incontro territoriale della campagna “TRUFFE STOP – Prova a prenderli”. Nella ex stazione di Camaro, oggi diventata un luogo d’aggregazione, gestito dall’Associazione Maria Regina per tutto il quartiere, alla presenza dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore, e del Tenente dei Carabinieri Ciro Grassia, Comandante del Nucleo Operativo Messina Centro, decine di abitanti del rione hanno preso parte attivamente all’incontro, non solo ascoltando le finalità della campagna e i consigli da parte delle forze dell’ordine, ma soprattutto raccontando le loro esperienze e condividendo i loro sentimenti in merito, e confrontandosi con gli intervenuti, tra i quali Rosario Ceraolo, Direttore CeSV Messina, Carmelo Schepisi, Presidente Talitakum aps, e Padre Francesco La Camera.

Il quadro che ne è emerso è stato ascoltato con attenzione dal Tenente Ciro Grassia, che ha illustrato le azioni che l’Arma pone in essere in caso di truffe, quali sono i comportamenti da tenere nell’eventualità di telefonate, messaggi o email sospette, e come agire proattivamente nel caso in cui la truffa avvenga di persona. «Solo così noi militari possiamo intervenire e acciuffare i malfattori in flagranza di reato, cosa che aiuta anche nelle successive fasi delle indagini», ha spiegato.

«Le vostre testimonianze spiegano esattamente perché una seria lotta contro le truffe è necessaria, ma soprattutto danno forza alla campagna che stiamo portando avanti: vi invitiamo ad essere ‘sentinelle’ e a parlarne il più possibile con i vostri cari, i vostri amici e i vostri parenti», ha aggiunto l’Assessora Alessandra Calafiore.

“TRUFFE STOP – Prova a prenderli” è la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche Sociali – e dal Ministero dell’Interno, con il contributo di ATM e Messina Social City, per contrastare le truffe ai danni delle persone anziane e fragili nell’ambito del progetto NonRaggir@Me.

Gli eventi territoriali continueranno il 14 novembre al Salone delle Figlie del Divino Zelo di Faro Superiore, il 15 novembre al Circolo Anziani di Giampilieri Marina e il 22 novembre al Teatro dell’oratorio di San Matteo a Giostra.

