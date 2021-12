Treni in Sicilia, dalla Regione lo STOP al rincaro dei biglietti. Falcone: «Scelta di buonsenso»

Nessun aumento per le tariffe dei biglietti dei treni in Sicilia. Lo ha stabilito la Giunta Musumeci che, nell’ultima Seduta, ha approvato la “sterilizzazione” dei preventivati aumenti del 10% sulle tariffe adottate da Trenitalia in Sicilia. A comunicarlo, l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone: «Il rinvio di tali adeguamenti del costo dei biglietti, programmati nell’ambito del contratto di servizio, è una scelta di buonsenso».

Dopo le tante polemiche, il Governo Musumeci tira il freno a mano e blocca l’aumento del costo dei biglietti di Trenitalia previsto a partire dal 1° gennaio 2022 per le tratte siciliane. L’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti parla, come abbiamo visto, di una «scelta di buon senso», anche in ragione del permanere della crisi generata dall’epidemia covid-19 e degli aumenti generalizzati delle bollette. «Inoltre – informa Falcone – confermiamo anche per il 2022 le corpose agevolazioni sul prezzo dei biglietti per le tratte più svantaggiate della nostra Isola, cioè la Modica-Caltanissetta, la Piraineto-Trapani e la Caltagirone-Catania, con scontistiche che vanno dal 30 al 50%, finanziate con le penali sui disservizi che Trenitalia versa alla Regione».

A commentare, anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: «Ancora una volta, il governo regionale fa la sua parte – afferma – mantenendo l’impegno assunto per il blocco degli aumenti tariffari decisi da Trenitalia e confermando le tariffe agevolate per le tratte ferroviarie con maggiori criticità. Sin dal nostro insediamento, abbiamo lavorato a tutto campo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e l’acquisto di 21 treni Pop, da destinare ai collegamenti ferroviari con maggiore domanda, migliorerà notevolmente l’interconnessione con i principali nodi urbani, produttivi e logistici della Sicilia. Attendiamo adesso che Roma batta un colpo, affinché l’Isola possa finalmente ottenere il diritto alle “tratte sociali” e a fondamentali infrastrutture come il collegamento stabile sullo Stretto, per non restare fuori da ogni processo di velocizzazione del trasporto su ferro».

