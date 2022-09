Trasporto gratuito per gli studenti pendolari di Messina: come richiederlo

Al via le domande per il trasporto gratuito per gli studenti pendolari residenti nel Comune di Messina che frequentano una scuola superiore fuori città. L’agevolazione è riservata ai ragazzi e alle ragazze in condizioni di disagio economico. Vediamo quali sono le modalità per richiedere il contributo e i requisiti ISEE:

È online sul sito del Comune di Messina il modulo per richiedere il contributo per il trasporto di alunni pendolari per l’anno scolastico 2022-2023. Possono accedervi gli alunni delle scuole secondarie di II grado, residenti nel Comune di Messina, che utilizzano un mezzo pubblico di trasporto per frequentare un’istituzione scolastica secondaria di II grado (statale o paritaria), il cui indirizzo scolastico non è presente nel Comune di Messina.

Per accedere al contributo è necessario presentare una certificazione ISEE inferiore a 10.632,94 euro. È possibile fare domanda al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Messina inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.messina.it. La scadenza è fissata a lunedì 31 ottobre 2022.

Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:

attestazione ISEE in corso di validità; fotocopia del documento di identità, del genitore richiedente, in corso di validità; copia del codice IBAN intestato al dichiarante e rilasciato dalla banca o posta; certificato di iscrizione.

Maggiori informazioni a questo link.

Qui, invece, il modulo da compilare.

