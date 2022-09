Trasporto extraurbano gratuito AST per gli anziani: chi può fare domanda e come a Messina

Al via le domande per usufruire del servizio di trasporto extraurbano gratuito offerto dall’AST (Azienda Siciliana Trasporti) e indirizzato agli anziani residenti nel Comune di Messina. L’avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale di Palazzo Zanca, fa riferimento all’anno 2023 e scade il 21 settembre 2022. Vediamo le fasce d’età, chi può fare istanza, come ed entro quando.

Trasporto extraurbano gratuito AST: come fare domanda a Messina

Requisiti

Possono beneficiare del servizio i cittadini residenti nel Comune di Messina che rispondano ai seguenti requisiti:

dichiarazione I.S.E.E. non superiore a 9.748,80 euro, se unico componente il nucleo familiare, o 19.497,60 euro, se due o più componenti;

non superiore a 9.748,80 euro, se unico componente il nucleo familiare, o 19.497,60 euro, se due o più componenti; compimento del 55esimo anno di età per le donne;

compimento del 60esimo anno di età per gli uomini.

Come fare domanda

Il modello, con la documentazione da allegare, può essere ritirato al Servizio Politiche Sociali, piazza della Repubblica, n° 40, palazzo Satellite, tutti i giorni, tranne il sabato ed i festivi, dalle ore 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30, o scaricato dal sito istituzionale del Comune di Messina.

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

l’attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità;

una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

una fotografia formato tessera.

