Messina, nuovi orari per i bus e i tram di ATM: le modifiche dal 15 settembre

Nuovi orari per i bus e tram a Messina a partire da domani, mercoledì 15 settembre: lo ha comunicato ATM Spa, che ha appena resa nota la nuova tabella oraria. Diverse le novità che riguarderanno sia la linea tranviaria che il trasporto su gomma. Un ruolo di primo piano nel trasporto pubblico della città dello Stretto lo avrà la linea 1 “Shuttle”, che da Torre Faro porta a Giampilieri, e viceversa.

Novità in casa ATM. L’Azienda del trasporto pubblico locale di Messina comunica i nuovi orari. A partire da domani, mercoledì 15 settembre, i tram passeranno ogni 20 minuti dai due capolinea dello Zir (a Sud) e dell’Annunziata (a Nord), mentre aumenteranno le corse del gommato. Nelle fasce orarie di punta la linea 1 “Shuttle” avrà una frequenza di 7 minuti rispetto ai 15 minuti attuali.

La tabella con i nuovi orari di bus e tram per Messina è disponibile sul sito istituzionale di ATM e sul canale Telegram della partecipata, che invia in tempo reale gli avvisi sulle corse. In alternativa, è possibile scaricarla direttamente da questo link.

Nuovi orari di bus e tram a Messina: la tabella oraria completa di ATM Spa

Pubblichiamo, di seguito, i nuovi orari di bus e tram in vigore per Messina da domani, 15 settembre 2021.

