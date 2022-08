Traffico estivo, stop ai cantieri sulle autostrade siciliane (ma prosegue quello di viadotto Ritiro)

Stop ai cantieri sulle autostrade siciliane, ad esclusione di quelli definiti “amovibili”, che invece andranno avanti anche nel mese di agosto 2022. Resteranno attivi in 21, che per lo più non dovrebbero incidere eccessivamente sulla circolazione, ad eccezione di quello della frana di Letojanni e quello di viadotto Ritiro, a Messina.

Autostrade Siciliane si prepara ad affrontare il traffico dell’esodo estivo e per cercare di ridurre i disagi agli utenti ha deciso di attuare tutta una serie di misure: incrementerà le risorse ai caselli e le squadre di soccorso dislocate su tutta la rete; e rimuoverà tutti i cantieri, ad esclusione degli amovibili.

In particolare, fino al 4 settembre 2022 saranno solo 21 le modifiche determinate dai cantieri aperti sull’autostrada A20 Messina-Palermo, sulla A18 Messina-Catania e sulla A18 Siracusa-Gela. «Di questi – spiegano dal CAS –, 16 sono considerati non portatori di turbative al traffico, 3 solo nelle ore di punta e infine 2 (per la frana di Letojanni e la costruzione del nuovo viadotto Ritiro) hanno un carattere di turbativa al traffico elevato nei giorni da bollino rosso. Si consiglia la massima attenzione percorrendo questi tratti, la collaborazione tra cittadini e istituzioni in questa fase può fare la differenza e risultare fondamentale per poter viaggiare meglio e, in taluni casi, anche salvare vite umane». Quindi, in sostanza, nessuna modifica per quel che riguarda il cantiere della frana di Letojanni e quello per viadotto Ritiro, a Messina. Questi due cantieri resteranno aperti, perché non è possibile fare altrimenti, anche se rientrano tra le zone in cui si crea maggior traffico.

A questo proposito, nelle scorse ore Autostrade Siciliane ha diffuso il calendario contenente le previsioni del traffico in autostrada per l’estate 2022, con particolare riferimento ad agosto e settembre: a questo link è possibile visualizzare i giorni da bollino rosso e da bollino nero.

