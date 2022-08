Autostrade, previsioni sul traffico: il calendario dei giorni bollino rosso o nero per l’estate 2022

Traffico intenso quest’estate sulle autostrade siciliane A18 Messina-Catania, A20 Messina-Palermo e A18 Siracusa Gela, il CAS rende noto il calendario con le previsioni dei giorni da bollino rosso o nero per agosto e settembre 2022. Nel divulgare il calendario con tutte le informazioni utili, il Consorzio dà anche alcuni consigli utili per chi intende mettersi in macchina nei prossimi giorni.

Se già da metà luglio si sono registrati i primi giorni da bollino rosso per l’esodo estivo dei tanti che rientrano in Sicilia o decidono di recarvisi per le vacanze, il mese di agosto e le prime settimane di settembre 2022 non saranno da meno. Per questo motivo, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i disagi e i rischi per automobilisti e motociclisti, Autostrade Siciliane ha stilato un calendario che contiene tutte le informazioni utili, le date e gli orari da evitare (se possibile).

Previsioni traffico autostrade siciliane: i giorni da bollino rosso o nero nell’estate 2022

Fatte queste premesse, vediamo il calendario del traffico intenso per l’estate 2022 condiviso da Autostrade Siciliane.

Come si noterà, le giornate in cui il traffico si preannuncia più intenso sono quelle coincidenti con i weekend. Nel fine settimana, in particolare, sono segnalati due bollini neri (vale a dire traffico “critico”, il livello più alto) nelle mattine del 6 e del 13 agosto. In generale, comunque, dal calendario, il consiglio è quello – laddove possibile – di mettersi in macchina durante la settimana, tra il martedì e il giovedì.

Per verificare l’andamento del traffico nel resto della Penisola è possibile consultare i siti dell’ANAS e di Autostrade per l’Italia.

Partenze sicure: i consigli di Autostrade Siciliane

Viste le previsioni sul traffico nelle autostrade siciliane per l’estate 2022, contenente tutti i giorni da bollino rosso o nero; vediamo, di seguito, i consigli del CAS per viaggiare in sicurezza:

controllare le condizioni del mezzo e delle dotazioni di sicurezza prima di mettersi in viaggio;

tenere sempre a bordo una scorta d’acqua da bere;

fermarsi alle stazioni di servizio per riposare in caso di viaggi lunghi;

non usare lo smartphone mentre si guida;

non guidare dopo aver bevuto alcolici;

rispettare i limiti di velocità.

