Torrente Guardia a rischio esondazione, Gioveni: «Urge messa in sicurezza» – VIDEO

Momenti di apprensione nella zona di Aranciarella, a Messina, per il Torrente Guardia, a rischio esondazione ormai a ogni pioggia. A segnalarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che mostra il video inviato da un residente della zona in un momento di maltempo: «Ad ogni pioggia – sottolinea – il torrente fa paura perché la forza delle acque rischia quasi di abbattere la passerella!».

Le immagini parlano da sole. La pioggia dei giorni scorsi ha messo addosso ai residenti della zona di Aranciarella non poco timore a causa delle condizioni di Torrente Guardia, a rischio esondazione. A farsi portavoce del problema è il consigliere comunale Libero Gioveni, che segnala la situazione all’assessore alla Difesa del Suolo, Francesco Caminiti, e al collega alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli.

«Il video che mi hanno inviato alcuni residenti della zona è inequivocabile – scrive in una nota Libero Gioveni. Ad ogni pioggia il torrente fa paura perché la forza delle acque rischia quasi di abbattere la passerella! Ciò purtroppo è dovuto al fatto che i canaloni realizzati sotto la passerella che dovrebbero fare defluire l’acqua risultano occlusi a causa dei rifiuti depositati in modo naturale dalle acque che li prelevano e li trascinano dall’alveo deturpato dai soliti incivili. Eppure quell’unica passerella risulta fondamentale per il collegamento con contrada Aranciarella, per cui ho già chiesto agli assessori competenti Minutoli e Caminiti di attivarsi per la messa in sicurezza dell’alveo del torrente Guardia (pulizia, eventuale abbassamento del letto e liberazione dei canaloni) affinché le famiglie di contrada Aranciarella non vivano più nel terrore ad ogni semplice pioggia».

Di seguito, il video inviato dal consigliere comunale Libero Gioveni:

