Torrente Badiazza in preda all’incuria, La Fauci: «Servono pulizia e manutenzione»

Ancora una segnalazione di degrado e incuria a Messina: sotto i riflettori il torrente Badiazza, che avrebbe bisogno di qualche intervento di pulizia e manutenzione. Lo segnala il consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, che inoltra una richiesta al riguardo al sindaco Federico Basile, all’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, alla collega all’Ambiente Dafne Musolino e alla MessinaServizi Bene Comune.

Che i torrenti della città di Messina abbiano bisogno di maggiore cura, soprattutto in vista dell’autunno, ormai alle porte (e di cui abbiamo avuto un assaggio proprio in queste ore), è un dato di fatto. Nei giorni scorsi il consigliere comunale di centrodestra, Giandomenico La Fauci, ha segnalato all’Amministrazione, in particolare, le condizioni del torrente Badiazza, nella zona di Ritiro.

In particolare, l’esponente di Ora Sicilia, allegando alla richiesta le immagini ritraenti le condizioni in cui versa il torrente, chiede all’Amministrazione un celere intervento di manutenzione e pulizia e una calendarizzazione di interventi di manutenzione e pulizia ordinari per evitare, nuovamente, il ripresentarsi delle attuali condizioni. Oltre a questa prima richiesta, Giandomenico La Fauci ha inviato un’ulteriore nota all’Amministrazione, chiedendo un intervento di scerbatura in via Seminario Estivo in quanto piena di erbacce.

Di seguito, le immagini del Torrente Badiazza:

Queste, invece, le immagini di via Seminario Estivo:

