Strade allagate per il maltempo a Messina: le previsioni per le prossime ore

Il maltempo sembra proprio non voler lasciare Messina. Un’altra nottata di piogge forti si è abbattuta infatti sulla città dello Stretto creando non pochi disagi alla viabilità. Diversi i video condivisi dai cittadini, che mostrano strade allagate e forti precipitazioni. Ma come sarà il tempo nelle prossime ore?

Tuoni, lampi e una pioggia torrenziale hanno messo a letto i messinesi nella notte di ieri, 23 agosto, mentre al momento la situazione sembra essersi calmata. Le immagini condivise sui social mostrano in particolare una zona nord, da Ganzirri a San Licandro, praticamente allagata. Una situazione analoga è stata segnalata anche nella vicina Milazzo. Ma andiamo alle previsioni del tempo.

Il Dipartimento della Protezione Civile Siciliana ha condiviso nella giornata di ieri il bollettino per oggi, 24 agosto, dove segnala nella sezione dedicata rischio meteo-idrogeologico e idraulico un’allerta gialla, vale a dire uno stato di “attenzione”, con rovesci e temporali su tutta la Sicilia, Messina compresa. L’allerta gialla, ricordiamo, viene prima di quella arancione, di “pre-allarme” e della più alta, la rossa, di “allarme”.

Per quel che riguarda più strettamente il meteo, le previsioni di 3bMeteo per il 24 agosto indicano cieli nuvolosi per la mattinata con qualche rovescio, anche di carattere temporalesco. Leggera schiarita nel pomeriggio, ma la pioggia potrebbe tornare in serata. Previsti nelle prossime ore 28mm di pioggia. Una buona notizia però c’è, le temperature sembrano essersi abbassate, allontanando il caldo afoso dei giorni scorsi. La massima prevista è di 28°C, la minima di 20°C. Per il resto, poco vento e mare poco mosso.

Condividiamo di seguito il video pubblicato su Facebook dalla pagina satirica “La Gazzella del Sud”, girato a San Licandro.

