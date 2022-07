Torre Faro. Isola pedonale tutti i giorni (ma solo in determinati orari): cambia ancora la delibera

Nuova modifica per l’Isola pedonale di Torre Faro: a cambiare non sono le strade interessate, ma le giornate. La pedonalizzazione non sarà più in vigore solo nel weekend ma tutti i giorni della settimana, feriali e festivi. Restano invariati gli orari. Vediamo, nel dettaglio, cosa prevede la nuova delibera di Giunta e perché.

È stata appena pubblicata la delibera di Giunta n. 192 del 28 luglio 2022 che prevede una seconda modifica all’Isola pedonale di Torre Faro, in vigore fino all’11 settembre. Come anticipato, non cambiano le strade pedonalizzate che restano lo spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera, il tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e il tratto di via Fortino compreso tra la via Lanterna e la via Biasini.

Cosa cambia, allora? L’isola pedonale di Torre Faro non sarà più in vigore solo il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 18.00 alle 02.00; la pedonalizzazione durerà tutta la settimana (sempre solo nella fascia oraria 18.00-22.00). In sostanza si torna a quanto previsto dalla prima versione. Perché? La decisione è stata presa dopo aver monitorato la circolazione stradale.

Isola pedonale di Torre Faro: nuova modifica, ecco cosa cambia

La delibera modifica il punto 1 del vecchio provvedimento, in questo modo:

istituire a Torre Faro, nel periodo estivo compreso tra il 20 Giugno e I’11 Settembre 2022 e limitatamente alla fascia oraria 18:00 – 02:00 di tutti i giorni (feriali e festivi), le aree pedonali: nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera,

nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo,

nel tratto della via Fortino compreso tra la via Lanterna e la via Biasini.

Qui la delibera.

