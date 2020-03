Torre Faro. Ancora non ci siamo: auto in divieto di sosta e il bus passa a fatica

Macchine in divieto di sosta e autobus che faticano a passare: no, non è il “festival del parcheggio selvaggio”, è una normale domenica di sole a Torre Faro. A segnalare la situazione, non nascondendo una certa rabbia e indignazione, è il Comitato Civico Messina Nord che documenta con una serie di foto le prime avvisaglie della primavera e quasi preannuncia una nuova stagione di traffico in tilt per il borgo marinaro.

Mentre in città si passa al vaglio il nuovo piano del traffico urbano basato su una maggiore presenza di ZTL (zone a traffico limitato) e isole pedonali, e si discutono nuove iniziative per contrastare l’abitudine di molti (troppi) cittadini a parcheggiare senza tenere in considerazione le regole stabilite dal Codice della Strada (gli stalli per disabili, le strisce pedonali, i divieti di sosta, e così via); a Torre Faro la situazione appare a dir poco sconfortante.

A commentarla è il Comitato Civico Messina Nord, attivo sul territorio e molto attento alla tematica: «Classica domenica a Torre Faro dove i cartelli di divieto di sosta e di fermata sono solo un “addobbo” stradale! Il bus fortunatamente era quello piccolo, (quello a due porte) ma se sfortunatamente era quello grande? Si può parlare di ZTL, isola pedonale, piano viario e altro, ma qui si deve parlare di educazione stradale!».

Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere in un periodo lontano dalla stagione estiva, le domeniche di bel tempo portano un gran numero di abitanti di Messina verso la spiaggia e in particolare verso Torre Faro, e la situazione si ripete. Per questo motivo, il Comitato Messina Nord lancia un nuovo suggerimento, quello di puntare (almeno in parte) sull’educazione stradale. A questo proposito, un’iniziativa con finalità analoghe è stata lanciata da ATM proprio sabato mattina.

