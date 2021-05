Tornano le Giornate FAI di Primavera, tutti i luoghi aperti in Sicilia (oltre Forte Ogliastri)

Annullate a maggio a causa delle restrizioni della zona arancione, le Giornate FAI di Primavera in Sicilia sono state riprogrammate e si terranno il 5 e il 6 giugno 2021, con tanti appuntamenti scoprire (o riscoprire) le bellezze del patrimonio artistico, storico e naturalistico dell’Isola. A Messina, come avevamo anticipato, sarà aperto solo Forte Ogliastri, ma i luoghi da vedere in regione sono tanti (e con la zona gialla è possibile spostarsi tra Comuni). Ecco l’elenco completo.

L’appuntamento è quindi per il prossimo weekend con la 29ª edizione delle Giornate organizzate dal Fondo Ambiente Italiano – che, si ricorda, è nato nel 1977 con il primo bene donato (Cala Junco a Panarea, nelle Isole Eolie) – in Sicilia. Il 5 e il 6 giugno 2021 saranno aperti ai visitatori 44 luoghi in tutta l’Isola, poco conosciuti o inaccessibili.

Giornate FAI di Primavera in Sicilia: i luoghi aperti il 5 e il 6 giugno 2021

Di seguito l’elenco dei luoghi aperti il 5 e il 6 giugno in Sicilia per le Giornate FAI di Primavera:

Giardino della Kolymbethra (Agrigento); Complesso montano di Santo Spirito (Agrigento); Officina della Tradizioni Popolari Siciliane (Agrigento); Biblioteca comunale “La Rocca” (Agrigento); Caserma Carabinieri “Biagio Pistone” (Agrigento); Ex Chiesa di Santa Barbara (Agrigento); Passeggiata tra le mura Federiciane di Gela (Caltanissetta); I resti di una villa ellenistica a Caposoprano (Caltanissetta); Cripta di Sant’Euplio (Catania); Casa Museo Salvatore Incorpora di Linguaglossa (Catania); IntrART intrecci d’arte, Linguaglossa (Catania); La Canonica degli Archi, Riposto (Catania) Passeggiata con le Muse nello storico Giardino Belvedere (Catania); Basilica di San Nicolò, l’arena del Monastero dei Benedettini (Catania); Caserma dei Carabinieri di Catania; Chiesa della Badia di Sant’Agata (Catania); Istituto di incremento ippico per la Sicilia (Catania); Orto Botanico (Catania); Chiesa di San Rocco: le antiche candelore di Acireale (Catania); Chiesa di Santa Maria del Gesù (Catania); Villaggio di Pergusa (Enna); Da Convento Francescano a Caserma dei Carabinieri, Nicosia (Enna); Giardino Garibaldi, Piazza Armerina (Enna); Forte Ogliastri (Messina); Iter Naturae. Il sentiero Geologico Urbano di Isnello (Palermo); Lignum sacrum: tesori lignei di Isnello (Palermo); Antico quartiere militare di San Giacomo degli Spagnoli (Palermo); Abies Nebrodensis, un albero prezioso, Polizzi Generosa (Palermo); Viaggio a Polizzi: alla scoperta delle capitanee dell’arte (Palermo); Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla ex-scuderie (Ragusa); Sala della Memoria presso ex Stazione dei Carabinieri, Ispica (Ragusa); Melilli (Siracusa); Dalla duecentesca caserma dei Carabinieri ai musei privati, piazza San Giuseppe a Ortigia (Siracusa); Chiesa – Colleggiata di San Pietro e Paolo di Castelvetrano (Trapani); Chiesa Madre di Castelvetrano (Trapani) Aula consiliare di Palazzo Pignatelli di Castelvetrano (Trapani); Teatro Selinus di Castelvetrano (Trapani); Chiesa del Carmine di Erice (Trapani); Giardino Pantedesco Donnafugata, Isola di Pantelleria (Trapani); Alcamo, la città murata: tracce e tracciati (Trapani); Casa Pucci, Erice (Trapani); Chiesa di Santa Caterina, Erice (Trapani); Erice, mura elimopuniche (Trapani); Villa araba, Marsala (Trapani).

A questo link tutte le informazioni sui luoghi, gli orari di apertura e su come prenotare.

Donazioni

L’iniziativa delle Giornate FAI di Primavera si inquadra nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale. Coloro che scelgono di donare online, se lo gradiscono, possono prenotare il proprio spazio di visita, assicurandosi così l’ingresso dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti sono limitati. Il contributo suggerito a partire da 3 euro, viene, come sempre, chiesto liberamente anche in piazza. Il contributo, ricorda il FAI, non è obbligatorio. È una donazione per sostenere la missione della Fondazione.

