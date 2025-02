Torna il Premio “Messina Città del Dono”: in arrivo la seconda edizione del progetto che nasce con il cuore

Torna il Premio “Messina Città del Dono”, un progetto promosso dall’Associazione FASTED Messina per diffondere la cultura del dono e della solidarietà. Dopo il grande successo della prima edizione – che ha già coinvolto oltre 1.500 studenti e studentesse provenienti da scuole medie e da istituti superiori – la città dello Stretto si prepara ad accogliere l’evento che coinvolge i giovani studenti messinesi.

Al progetto di sensibilizzazione hanno aderito l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”, l’Istituto Comprensivo “Boer-Verona Trento”, l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento”, l’Istituto di Istruzione Superiore “La Farina – Basile” e la Scuola “San Domenico Savio”. Gli studenti e le studentesse delle scuole parteciperanno a incontri in cui i volontari e le volontarie di FASTED Messina condivideranno le loro esperienze, raccontando il valore del dono come gesto consapevole e straordinariamente generativo. Questi momenti rappresentano occasioni di confronto e ispirazione per i giovani, grazie al prezioso supporto dei dirigenti scolastici e dei docenti che hanno deciso di sostenere il progetto.

Il Premio si avvale del patrocinio e del supporto del Comune di Messina, con l’impegno del Sindaco Federico Basile e dell’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore. Inoltre, l’iniziativa gode del sostegno del CESV Messina, delle associazioni di donatori di sangue FRATRES, AVIS, e di United Nazionale, della FASTED Sicilia. Quest’anno, il progetto ha ottenuto anche il sostegno dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia – Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, riconoscendo il valore della promozione della salute e della solidarietà come pilastri per una cittadinanza consapevole.

«Messina è una città che ha nel suo DNA i valori della solidarietà e del dono – ha dichiarato il Sindaco di Messina Federico Basile. Con questa iniziativa, confermiamo il nostro impegno nel sostenere progetti che educano le nuove generazioni al senso di responsabilità e alla costruzione di una comunità più coesa. Sono certo che questo Premio rappresenterà per molti giovani una grande opportunità di crescita personale e collettiva».

Anche l’Assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, ha voluto sostenere il progetto con dedizione, chiarendo che: «sostenere il Premio ‘Messina Città del Dono’ significa contribuire a diffondere una cultura del dono che non si fermi alla generosità individuale, ma che possa diventare un motore di trasformazione sociale. Il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e di tutta la comunità è il cuore pulsante di questo progetto, e siamo orgogliosi di essere parte di questo percorso».

Anche quest’anno, studenti e studentesse avranno la possibilità di partecipare al Premio attraverso la creazione di testi, opere artistiche e creative ispirate al tema centrale di questa edizione: “Il Tempo del Dono”.

Le scuole potranno iscriversi al concorso e consultare il regolamento completo sul sito ufficiale del Premio – www.premiomessinacittadeldono.it – dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per partecipare e inviare i lavori, che dovranno pervenire entro il 14 marzo.

In questi giorni, l’Associazione FASTED Messina sta componendo la giuria di esperti, che presteranno il loro tempo pro bono per esaminare, valorizzare e giudicare i lavori inviati. La giuria sarà composta da professionisti del giornalismo, della comunicazione, dell’arte, del Terzo Settore, che garantiranno una valutazione accurata e attenta.

Il cammino verso la cerimonia conclusiva rappresenta un’occasione di crescita e riflessione per gli studenti, per le studentesse, e le loro famiglie. La premiazione, che si terrà il 16 maggio, celebrerà non solo i vincitori e le vincitrici, ma anche tutti e tutte coloro che, attraverso la propria partecipazione, contribuiranno a rendere Messina una vera e propria “Città del Dono”.

«Messina Città del Dono è un progetto che nasce con il cuore – ha dichiarato il Presidente di FASTED Messina, Tony Saccà – e ogni anno cresce grazie all’entusiasmo dei giovani e alla generosità di chi dedica il proprio tempo per diffondere il valore del dono. Vogliamo che questa iniziativa diventi un simbolo della nostra città, un messaggio potente che ispiri a costruire legami autentici e solidali».

L’evento è stato ideato per FASTED dalla fundraiser e comunicatrice sociale Letizia Bucalo Vita, che ne ha curato contenuti, format e visione. Molti sono i professionisti e le professioniste che dedicheranno tempo e risorse a questa iniziativa, tra loro alcuni provenienti dal mondo della musica, del teatro e del giornalismo. Il loro contributo saprà disegnare anche in questa seconda edizione un’esperienza davvero indimenticabile per tutti e tutte le partecipanti.

(4)