Torna il maltempo a Messina. Mercoledì 17 novembre è allerta meteo arancione

Il maltempo torna a Messina e con lui anche l’allerta meteo. La Protezione Civile Siciliana ha infatti diramato il bollettino di allerta arancione per tutta l’isola fino alle 24.00 del 17 novembre.

Ma qual è il meteo della giornata di domani? Previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

In caso di maltempo, si ricorda, la Protezione Civile invita alla massima prudenza, ad evitare sottopassaggi e scantinati, a rischio allagamento in caso di pioggia. In particolare per chi si trova alla guida, l’invito è a limitare la velocità e a fermarsi in un luogo sicuro in caso di difficoltà, in attesa che le condizioni meteo migliorino.

