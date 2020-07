Tiziano Ferro in concerto: la data di Messina spostata a Catania il 3 luglio 2021

Ufficiale, Tiziano Ferro non sarà in concerto a Messina il prossimo anno. È di qualche ora fa, infatti, la notizia – un post Facebook sul profilo ufficiale di Tiziano Ferro – che annuncia la nuova data del tour del cantante di Latina, in Sicilia. Non sarà sul palco dello Stadio San Filippo di Messina però, ma al Cibali di Catania. «La data di Messina del 27 giugno 2020 – si legge sul social – sarà riprogrammata a Catania il 3 luglio 2021.»

Dopo la sospensione del tour – causa coronavirus – e le diverse polemiche sui concerti estivi, sollevati dall’assessore Scattareggia, l’entourage di Tiziano Ferro sposta tutto a Catania.

Tiziano Ferro in concerto ma non a Messina

Non sarebbe potuta mancare la Sicilia, nel tour di “Accetto Miracoli” di uno dei musicisti più apprezzati nel panorama italiano, quella che mancherà sarà Messina. Riprogrammata, infatti, allo Stadio Cibali di Catania, la data messinese del 27 giugno 2020. L’appuntamento con la musica è per il 3 luglio 2021.

Info utili:

I biglietti acquistati per la data di Messina rimangono validi nei rispettivi settori dello Stadio Cibali a Catania ovvero: prato, prato gold e 6° settore non numerato della tribuna.

Per quanto riguarda i biglietti nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° settore numerato, poiché la configurazione dello stadio di Catania differisce da quella di Messina, i biglietti saranno riallocati in una nuova postazione d i pari valore economico e visibilità.

I possessori dei biglietti nei settori numerati elencati sopra dovranno inviare una mail all’indirizzo tzncatania@livenation.it a partire dal 1 ottobre 2020,confermando la loro partecipazione, indicando il posto assegnato e riportato sul proprio biglietto e allegando una foto frontale dello stesso. Gli acquirenti riceveranno una mail con tutti i dettagli inerenti al nuovo posto che gli verrà riassegnato.

Per chi non potrà partecipare a causa del cambio della città, sarà possibile richiedere rimborso. Le richieste dovranno pervenire entro il 15 settembre 2020, rivolgendosi al punto vendita.

Maggiori informazioni sul Tour 2021 e sulla richiesta di rimborso per la data di Messina sono disponibili qui.

(28)