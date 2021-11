Tirocini all’estero per gli studenti UniMe: come partecipare al bando Erasmus Mobility Network

Sarà prorogata al 19 novembre la scadenza per il bando Erasmus Mobility Network destinato agli studenti delle Università degli Studi di Messina (UniMe) e di Catania (UniCt) interessati a tirocini all’estero, in un paese dell’Unione Europea, della durata di due o tre mesi. Previsto, nei prossimi giorni, un evento informativo per tutti coloro che fossero interessati.

Sarebbe dovuto scadere il 9 novembre il bando di mobilità per traineeship Erasmus Mobility Network. EMN, invece, ha deciso di prorogare la scadenza di 10 giorni per dare la possibilità di fare domanda a tutti gli studenti che non fossero a conoscenza del bando. In più, Education in Progress ha organizzato un evento online che si svolgerà dalle 18.00 alle 19.00 dell’11 novembre con lo scopo di fornire informazioni più dettagliate e suggerimenti di carattere pratico sul bando.

Il form del bando, i documenti e le procedure per candidarsi sono disponibili al seguente link: qui (Attualmente compare come scadenza il 9 novembre, ma verrà modificata nelle prossime ore, ndr).

Cos’è il bando Erasmus Mobility Network

Erasmus Mobility Network (EMN) è un consorzio che unisce l’associazione Education in Progress, l’Università degli Studi di Messina (UniMe), l’Università di Catania (UniCt) e l’Accademia di Design e Arti Visive Abadir. L’EMN si occupa di favorire la mobilità e le esperienze lavorative degli studenti all’interno del territorio dell’Unione Europea, attraverso la distribuzione di borse provenienti dal programma Erasmus+.

