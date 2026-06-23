This is Pizza. Da Unni Manci la pizza contemporanea di Carmelo Crisafulli e Andrea Pellegrino

Da Unni Manci la pizza contemporanea si è trasformata in racconto, incontro e condivisione grazie a “This is Pizza”, il format ideato da Carmelo Crisafulli per mettere in dialogo professionisti accomunati dalla stessa passione per gli impasti e dalla continua ricerca della qualità. Ospite dell’appuntamento Andrea Pellegrino della pizzeria Basilicò di Santa Margherita, realtà premiata con i Due Spicchi dalla Guida Gambero Rosso, che ha condiviso il banco di lavoro con Carmelo Crisafulli in una cena a quattro mani dedicata all’evoluzione della pizza contemporanea.

Così la proposta di Unni manci Realtà, che si distingue per la valorizzazione dei sapori della memoria, ha incontrato la visione contemporanea di Andrea Pellegrino: due mondi diversi che si sono uniti per una serata ricca di commistioni e contaminazioni. Un incontro che ha saputo andare oltre la semplice degustazione, trasformandosi in un momento di scambio autentico tra due professionisti.

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Il percorso della serata ha accompagnato gli ospiti attraverso un viaggio fatto di impasti, materie prime selezionate e creatività. Ad aprire la degustazione è stata la Frittatina di pasta firmata da Carmelo Crisafulli, seguita da quattro pizze che hanno raccontato stili e sensibilità differenti: la Reginella e A Messina proposte dal padrone di casa, accanto alla Norma 3.0 e alla Prosciutto e fichi ideate da Andrea Pellegrino. A chiudere il percorso, il Cannolo scomposto della casa.

Ad accompagnare le creazioni dei due pizzaioli una selezione di vini della cantina Tornatore, storica azienda etnea che attraverso le proprie etichette ha contribuito a valorizzare il legame tra gastronomia e territorio.

L’atmosfera della serata ha confermato la filosofia che anima il progetto “This is Pizza”: creare occasioni di incontro tra professionisti per condividere esperienze, tecniche e visioni, offrendo al pubblico momenti capaci di raccontare la pizza in tutte le sue sfumature.

Per Carmelo Crisafulli, che da oltre vent’anni vive il mondo degli impasti con passione e dedizione, l’iniziativa rappresenta un naturale proseguimento del percorso intrapreso con Unni Manci, la pizzeria aperta nel 2019 insieme alla moglie Mariagrazia Alesci. Un luogo che, fin dalla sua nascita, ha fatto della sicilianità, della genuinità e della ricerca continua i propri valori distintivi.

La presenza di Andrea Pellegrino ha arricchito ulteriormente il significato dell’evento. Il percorso professionale che lo ha portato a diventare uno dei riferimenti della pizza siciliana contemporanea, culminato con il riconoscimento dei Due Spicchi del Gambero Rosso, ha trovato nella serata di Barcellona Pozzo di Gotto un’occasione concreta di confronto e condivisione.

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