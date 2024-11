TEDxMessina 2024: ecco chi sono gli otto speaker che saliranno sul palco

Tutto pronto per il TEDxMessina 2024. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 14:30, nell’Aula Magna del Polo Universitario Papardo. Otto speaker saliranno sul palco per interpretare il concetto di Fata Morgana attraverso la propria esperienza personale e professionale. L’obiettivo, però, è uno solo: ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista.

Chi saranno gli speaker del TEDxMessina 2024? Scopriamolo insieme!

Speaker TEDxMessina 2024: informatica e diversità

Sebastiano Battiato, Professore ordinario di Informatica presso l’Università di Catania e iCTLab founder. È Direttore Scientifico delle Summer School Internazionali ICVSS (dal 2007) e IFOSS (dal 2022). I suoi interessi di ricerca includono il miglioramento, l’elaborazione e la codifica delle immagini e la scienza forense multimediale. Ha curato 6 libri e co-scritto circa 200 articoli su riviste internazionali. È stato incluso anche per il 2023 dell’elenco top 2% scientists di Stanford University.

Antonio Bebba, Diversity, Equity and Inclusion Europe Lead. Antonio, con oltre 15 anni di esperienza internazionale, è il capo Europeo per la Diversità, Equità e Inclusione di Pfizer, una delle principali aziende biofarmaceutiche del mondo. Svolge un ruolo fondamentale nell’implementazione della strategia globale su oltre 25.000 colleghi, garantendo un’esperienza culturale unificata pur riconoscendo i diversi livelli di maturità della DE&I nei vari paesi. La sua leadership nella DEI gli ha valso numerosi riconoscimenti, tra cui essere finalista agli European Diversity Awards e ai British Diversity Awards. Inoltre, CIO Business World, una rivista statunitense, lo ha onorato nominandolo “Il più influente leader HR d’Europa che ha un impatto globale, 2024.”

Mente e corpo

Clemente Cedro, Medico psichiatra. Studioso di ipnosi e di suggestionabilità, da 30 anni si dedica alla ricerca e alla didattica in Psicologia e Psichiatria, e si prende cura quotidianamente della salute mentale di chi ne ha bisogno. È Ricercatore di Psichiatria all’Università degli Studi di Messina e Presidente della sezione siciliana della Società Italiana di Psichiatria.

Federica Constantini, Imprenditrice digitale, atleta e wellness coach. Federica è stata atleta della Nazionale Italiana Pre Olimpica di pattinaggio artistico per quasi 15 anni. Founder della Federica Fitness Library, è conosciuta sul web dal 2013 grazie al sito Dolci Senza Burro. Durante la sua carriera ha acquisito un’approfondita conoscenza del movimento, della biomeccanica e della preparazione atletica, che le hanno permesso di costruire solide basi per la sua attuale professione di Personal Trainer certificata. Oggi, con una specializzazione in allenamento funzionale e allenamento in gravidanza, ha avuto il privilegio di allenare oltre 14.000 donne.

Gli speaker del TEDxMessina 2024 fra poesia e ambiente

Mauro Curcuruto, Design director e poeta. Mauro Curcuruto è siciliano, vive nei pressi di Taormina e lavora da remoto come Design director in Subsense, una piccola e prestigiosa design firm con sede a Milano. Ha conseguito un Master in UX Design presso Talent Garden. Ha una formazione umanistica, un’indole da buono, è curioso e pienissimo di dubbi. Vive di rose non colte, di cose che potevano essere e non sono state (semicit.). Ha una barca e ogni volta che può va per mare. Legge poesia e di rado la scrive. Ha pubblicato la silloge “L’esatta vertigine” (A&B editore).

Anna Giordano, Naturalista e ambientalista. Ha iniziato nel 1981 con la lotta contro il bracconaggio sullo Stretto di Messina. Dal 1984 organizza i campi internazionali per la protezione dei rapaci e delle cicogne in migrazione sullo Stretto di Messina, giunti alla 41edizione. Nel 2003, ha co-fondato la MAN (Mediterranean Association for Nature), di cui è presidente onorario. È stata la prima italiana a ricevere il prestigioso Goldman Environmental Prize, spesso definito il “Nobel per l’Ambiente”, per il suo impegno straordinario nella protezione dei rapaci e delle cicogne in migrazione sullo Stretto.

Messina, lo spazio e la ricerca

Simone Pirrotta, Project manager Agenzia Spaziale Italiana. Simone Pirrotta, nato Messina (classe ’77), dal 2007 lavora presso l’Agenzia Spaziale Italiana, nell’Ufficio “Esplorazione e infrastrutture orbitanti”. È stato Project Manager di missioni scientifiche (LARES 2) e per lo sviluppo di strumenti per Esplorazione del Sistema Solare, in particolare di Marte, Luna e asteroidi (tra questi, DREAMS e MaMISS per ESA Exomars). In più, è referente ASI per la collaborazione con il Solar System Exploration Research Virtual Institute di NASA. È stato, nel periodo 2012-2017 per turni, direttore del Centro Spaziale Luigi Broglio di ASI, sito in Malindi, Kenya.

Tania Velletri, clinical monitor presso EHDN. Messinese, si è laureata in Scienze Biologiche ed ha conseguito un Dottorato di ricerca in Microbiologia e Virologia Molecolare. Nel 2010 ha iniziato a svolgere attività di ricerca in ambito tumorale e questo l’ha portata nei più prestigiosi istituti di ricerca al mondo. La sua attività di ricerca l’ha resa vincitrice di 3 progetti finanziati da Fondazione Umberto Veronesi. Dal 2020 è tornata in Sicilia ma le sue ricerche non si sono mai fermate, anzi. Nell’anno 2022 ha ricevuto il premio da Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze nell’ambito della ricerca svolta sul tumore all’ovaio. Oggi si occupa di studi in ambito clinico e supervisiona l’avanzamento del lavoro di ricerca, assicurando il rispetto dei diritti e del benessere dei partecipanti allo studio.

Il TEDxMessina è organizzato da un team di professionisti messinesi che, dal 2018, porta in riva allo Stretto il format internazionale TEDx. L’edizione 2024 è patrocinata dal Comune di Messina e dall’Università degli Studi di Messina.

Il TEDxMessina 2024 vanta il supporto dell’associazione Startup Messina e di Ardeek, agenzia di consulenza in ambito IT e marketing, nonché di altri partner locali che credono fortemente nel valore che porta TEDxMessina in riva allo Stretto, fra cui ATM S.p.a., Gruppo Caronte & Tourist, ALuMnime e ITS Albatros.

