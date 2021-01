Teatro a domicilio: Cmdb acquista uno “spettacolo sospeso” a Messina

Cambiamo Messina dal Basso regala alla città dello Stretto uno spettacolo “sospeso” dal menù del “Delivery Theatre”, il teatro a domicilio della compagnia Carullo-Minasi, e invita i messinesi a fare altrettanto. Di cosa stiamo parlando? Di un’iniziativa nata i primi di dicembre per portare cultura e spettacolo direttamente a casa, nel rispetto delle norme anti-covid.

L’11 dicembre scorso, la Compagnia Carullo-Minasi, ispirandosi a quanto già fatto in altre parti d’Italia con le U.S.C.A. (Unità speciali di continuità artistica) ha lanciato il “Delivery Theatre” – letteralmente “teatro a domicilio” – con l’obiettivo di reagire alla crisi che ha investito il settore dall’avvento del coronavirus. Come funziona? Sul sito dell’iniziativa c’è un menù al cui interno sono inseriti tutti gli spettacoli disponibili. Chi è interessato prenota e si concordano la data e il luogo in cui andrà in scena lo spettacolo. L’idea è quella di esibirsi, per esempio, sotto casa delle persone, che possono così assistere alla messa in scena dal balcone, dalla finestra o all’aperto in cortile.

In tanti da allora hanno acquistato uno spettacolo. Tra di loro c’è anche Cambiamo Messina dal Basso: «Abbiamo acquistato – scrivono – uno “spettacolo sospeso”, finanziando un intervento artistico che si realizzerà nei prossimi giorni (dettagli a breve) e che, altrimenti, avrebbe avuto qualche problema di finanziamento. Chissà, magari potrebbe essere un’idea per chi volesse dare un contributo, ma non ha uno spazio dove potere organizzare lo spettacolo in sicurezza».

