Taormina, Isola Bella chiusa per lavori da lunedì 7 novembre: cosa si farà

Chiusa la stagione estiva, sono pronti a ripartire i lavori che dal 2021 stanno interessando Isola Bella, a Taormina. Per questo motivo, il sito rimarrà chiuso a partire da lunedì 7 novembre. A comunicarlo, Parco Archeologico Naxos Taormina, che spiega cosa si farà.

Una stagione estiva al di sopra delle aspettative per il Parco Archeologico Naxos Taormina che, a partire da domani, riprenderà gli interventi avviati all’Isola Bella. Nel 2021, infatti, nell’ambito di un programma di interventi di manutenzione straordinaria, il Parco ha provveduto al recupero della piscina, dei saloni del primo e secondo piano della storica villa Bosurgi e, successivamente, nell’inverno 2022, consolidamento di un costone di roccia prospiciente su una delle terrazze sul mare. Dopo lo “stop” per l’estate 2022, quindi, si riparte con i lavori che, questa volta, interesseranno darsena, l’approdo via mare da mettere in sicurezza.

Si chiude così la lunga stagione estiva per l’Isola Bella. Il Parco Archeologico Naxos Taormina segnala, per il mese di ottobre, oltre 110mila visitatori nei tre siti di propria competenza, registrati grazia alla piattaforma Aditus, concessionaria dei servizi aggiuntivi. Si tratta di un dato raddoppiato (+95%) rispetto al mese di ottobre 2021, quando complessivamente gli ingressi si fermarono a 56.600. Questo, grazie anche alla presenza di numerose navi da crociera, 59 tra Messina, Giardini Naxos, Catania e Siracusa.

(Foto © Tina Copani)

(4)