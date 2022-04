Tangenziale di Messina, chiusa l’uscita di San Filippo in direzione Catania fino al 2 maggio

Fino a lunedì 2 maggio la tangenziale di Messina vedrà la chiusura dello svincolo autostradale di San Filippo in direzione A20 per Catania. Lo ha richiesto il Dipartimento Polizia Municipale del Comune di Messina per consentire l’esecuzione di alcuni lavori, resi necessari dall’incidente avvenuto martedì scorso.

L’interdizione è stata resa necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino che il Comune di Messina, responsabile della gestione della bretella, ha attivato dopo i danni e gli sversamenti causati da un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nel pomeriggio di martedì scorso.

Gli interventi, iniziati nella mattina di oggi, venerdì 29 aprile, prevedono la scarifica e la bitumazione per un tratto del manto stradale di circa 100 metri lineari e la sostituzione di circa 36 metri lineari di guardrail. La viabilità nella tangenziale di Messina tornerà alla normalità dopo le ore 21.00 di lunedì prossimo.

