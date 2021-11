Super green pass, Musumeci: «Misure in linea con quelle del mio Governo»

Non sorprende la posizione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che commenta l’approvazione del super green pass e delle nuove misure contenute nell’ultimo decreto covid del Consiglio dei Ministri: «Un provvedimento – sottolinea –in linea con la posizione fin qui tenuta dal governo regionale».

Nel pomeriggio di ieri, il Consiglio dei Ministri guidato dal premier Mario Draghi ha approvato le nuove misure di contenimento del coronavirus istituendo un green pass rafforzato, valido solo dopo la guarigione dal covid o dopo il vaccino, e rendendo la certificazione verde “base” obbligatoria per accedere al trasporto pubblico locale e ad altri servizi e attività. Su queste misure, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si dichiara soddisfatto; e la cosa, dicevamo, non stupisce, date le sue recenti dichiarazioni. Ieri intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7, infatti, il Governatore si era espresso in favore dell’obbligo vaccinale – dal 15 dicembre esteso a nuove categorie di lavoratori – e aveva definito il vaccino «unico rimedio per non finire al cimitero».

Appresa dell’approvazione del nuovo decreto, il presidente della Regione, Nello Musumeci ha commentato brevemente con una nota: «Un provvedimento – ha affermato – che trova la condivisione delle Regioni italiane e che, soprattutto, introduce alcuni elementi sull’obbligatorietà del vaccino e sull’uso delle mascherine all’aperto, che sono assolutamente in linea con la posizione fin qui tenuta dal governo regionale».

