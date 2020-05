Suolo pubblico a Messina, scende in piazza anche Confesercenti: «La misura è colma»

Non le manda a dire Confesercenti Messina che, domani alle 12, sarà in Piazza Unione Europea (piazza Municipio) per protestare contro le politiche di gestione del suolo pubblico. Argomento scottante, soprattutto per tutti gli esercizi commerciali rimasti chiusi per quasi 3 mesi, inserito anche nel Decreto Rilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per far ripartire le attività dopo il lockdown.

Nel decreto, infatti, ci sarebbe l’Esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico aggiuntivo. «La gestione del suolo pubblico a Messina – scrive Confesercenti – è il prototipo di una città dove le istituzioni hanno concretamente collaborato al crollo del tessuto produttivo.» La Confesercenti Messina chiede maggiore chiarezza da parte della Soprintendenza per garantire a tutti gli esercenti un futuro più sereno.

Confesercenti Messina scende in Piazza

Appuntamento a Piazza Unione Europea. Alle 12.00, con le disposizioni di sicurezza, Confesercenti scenderà in piazza per manifestare contro la cattiva gestione del suolo pubblico da parte delle Istituzioni. Alla protesta, lanciata dal consigliere comunale Nino Interdonato, parteciperanno anche molti gestori dei locali di Messina.

«Da 10 anni – afferma Confesercenti – denunciamo i soprusi e la miopia delle Istituzioni che hanno deliberatamente ostacolato lo sviluppo delle attività, danneggiando i pubblici esercizi fino a farli chiudere in massa.

10 anni fa la giunta del sindaco Buzzanca decise di aumentare dalla sera alla mattina il canone del suolo pubblico a Messina del 300%. Per 10 anni i bar ed i ristoranti di Messina hanno pagato più dei bar con vista sul Colosseo a Roma. Soltanto i tribunali hanno riportato, dopo anni, la tariffa ad un canone ragionevole.

Una mattina i titolari dei pubblici esercizi che avevano investito ognuno centinaia di migliaia di euro per sposare la ripartenza della Galleria Vittorio Emanuele di Messina scoprirono che il Commissario mandato dalla Regione a sostituire il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Messina, aveva trovato il tempo per revocare le autorizzazioni ad occupare il suolo, comunale, della Galleria Vittorio Emanuele. Otto attività fallirono e decine di giovani e piccoli imprenditori compromisero il loro futuro grazie alle garanzie personali che avevo messo per le loro aziende, fidandosi delle promesse di Palazzo Zanca.

Per anni in via Tommaso Cannizzaro, l’unica città d’Italia che aveva adibito i marciapiedi a parcheggio, non ha voluto concedere il suolo pubblico, e quando lo ha fatto la Confesercenti ha dovuto pagare fior di legali per difendere gli esercenti dai ricorsi di chi ancora insisteva a parcheggiare l’auto sul marciapiede.

E oggi, ancora, la Soprintendenza di Messina continua con atteggiamenti ondivaghi, a non dare certezze ai piccoli imprenditori che hanno investito il loro futuro in bar, pub, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, gelaterie, per collaborare nel creare un’offerta degna di una città definita dalle istituzioni turistica, ma che ai turisti non dà nulla, neanche i bagni per fare la pipì, perché a questo ci pensano i pubblici esercizi.»

La pazienza è finita

«La misura è colma, e dopo nove mesi di trattative con la Soprintendenza ancora non si ottengono risposte e certezze, con il rischio, ancora una volta di acquistare arredi che poi non potranno essere collocati perché la Soprintendenza non si decide a fornire linee chiare, con attese infinite e decisioni incoerenti.

E dopo quasi 3 mesi di chiusura ci si ritrova ancora a subire il disinteresse delle Istituzioni, ripiegate tra cavilli utili soltanto a perpetuare servizi che hanno di pubblico soltanto gli stipendi pagati dai contribuenti, privi di efficacia ed ostativi allo sviluppo del tessuto produttivo sano delle imprese, utili soltanto a provocare malcontento e scontro sociale. Domani scenderemo in piazza a protestare, a urlare la nostra rabbia e a notificare che la nostra pazienza è finita.»

