Stretto Pride 2023: Messina in piazza per i diritti di tutti. Il corteo raccontato in 25 FOTO

Un’ondata arcobaleno si è riversata per le strade di Messina per lo Stretto Pride 2023. L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, ha coinvolto ancora una volta il centro cittadino, portando a ballare centinaia di persone, soprattutto giovani, adulti e bambini. Soddisfatto il presidente di Arcigay Messina “Makwan”, Rosario Duca, che dal carro fermo di fronte a piazza Municipio, alla conclusione della manifestazione, ha ringraziato tutti i presenti: «Vi chiedo un applauso per voi stessi perché siete scesi in piazza per i diritti di tutti, anche di chi non c’è».

Musica e balli da piazza Antonello a piazza Municipio, per il corteo dello Stretto Pride 2023 svoltosi ieri, sabato 10 giugno, per le vie del centro di Messina. Tanta allegria e colore, ma anche e soprattutto la voglia di far sentire la propria voce per sé e per i diritti di tutti. Un momento di rivendicazione durante il quale sono state ricordate le battaglie che in questi mesi si stanno portando avanti per i diritti della comunità Lgbtqi+.

A farsene portavoce, tra gli altri, Maristella Bossa dell’associazione “Famiglie Arcobaleno”: «È la festa dell’amore, delle libertà individuali e dei diritti civili – ha ricordato. Abbiamo chiesto alla varie sensibilità cittadine di scendere in piazza e dire a gran voce giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie. Non consentiremo di reprimere le famiglie formate da coppie dello stesso sesso. Vi chiediamo di reagire alla morsa reazionaria dello Stato. Porgo all’Amministrazione un invito che già accolto: siate sensibili e garanti delle nostre formazioni familiari».

Presenti, per l’amministrazione, gli assessori Alessandra Calafiore, Massimo Finocchiaro e Liana Cannata: «Grazie a voi – ha affermato l’assessora alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili – che siete liberi di essere e di dimostrare che si può ogni giorno esprimersi per quello che si è. Noi come Amministrazione lavoriamo per rendere Messina una città inclusiva».

Stretto Pride 2023: le foto della manifestazione a Messina

Il prossimo appuntamento con lo Stretto Pride è fissato per il 9 settembre 2023 a Taormina.

