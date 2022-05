Stretto Pride 2022, c’è una data: si terrà a Messina sabato 23 luglio

C’è una data ufficiale: lo Stretto Pride 2022 si svolgerà a Messina il 23 luglio. A comunicarlo è il presidente di Arcigay Makwan Messina, Rosario Duca. Dopo due anni di stop a causa del covid-19 torna la manifestazione che mette al centro i diritti.

Ci siamo. Dopo l’okay al patrocinio del Comune di Messina – sancito dalla mozione sottoscritta dal gruppo del Pd e da quello del M5S, firmata anche dalla consigliera di Forza Italia Rita La Paglia, e approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (il presidente Claudio Cardile, come da prassi, e il consigliere del Gruppo Misto, Nello Pergolizzi) in Consiglio Comunale –, in città torna lo Stretto Pride.

La manifestazione si era svolta per la prima volta nella città dello Stretto nel giugno del 2019 e aveva raccolto un grande successo di piazza. In tanti, giovani e meno giovani, hanno partecipato al corteo per le vie del centro di Messina.

«L’assemblea delle associazioni – ha spiegato Rosario Duca –, gruppi e singoli coinvolti, ha scelto la data del 23 Luglio unica data utile in quanto tutte le altre date di Luglio in Sicilia ed a Reggio Calabria sono impegnate per altri Pride. Lo stretto Pride 2022 ha già il patrocinio del Comune di Messina, della Città Metropolitana e l’adesione del Consiglio Comunale. Intanto siamo partiti da questo e nelle prossime riunioni l’assemblea svilupperà tutt* gli aspetti organizzativi compreso orario e quanto altro».

