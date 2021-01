Stop alla Messina Family Card: sospesa (temporaneamente) la piattaforma

Stop temporaneo alle domande per l’ottenimento della Messina Family Card: la piattaforma dedicata, spiegano dal Comune, è stata momentaneamente sospesa per «verifiche tecnico-contabili». I termini per la presentazione delle istanze erano stati riaperti ieri, lunedì 4 gennaio.

Questa la nota comparsa sul sito del Comune di Messina: «Il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese rende noto che la piattaforma Family Card è stata momentaneamente sospesa per verifiche tecnico-contabili. La piattaforma sarà riaperta, con un nuovo avviso, dalle ore 10.00 di giovedì 7 alle ore 12.00 di martedì 12 gennaio 2021. Questa finestra temporale verrà aperta per coloro che non hanno potuto presentare istanza nel periodo aperto alle 10 di lunedì 4 e anticipatamente chiuso alle 10 di oggi, martedì 5».

La Messina Family Card, si ricorda, è uno strumento messo in campo dall’Amministrazione comunale per rispondere alla crisi economica causata dal coronavirus e offrire ai cittadini maggiormente in difficoltà un supporto sotto forma di buoni spesa (o voucher) spendibili nei negozi di Messina che vendono beni di prima necessità (come supermercati, macellerie, alimenti per animali e così via).

Chi non ha potuto presentare domanda tra ieri e la mattinata di oggi potrà farlo tra le 10.00 del 7 gennaio e le 12.00 del 12 gennaio. Chi aveva presentato istanza per la Family Card nelle passate tornate, potrà richiederne il rinnovo per quattro settimane nel caso in cui sussistano ad oggi le condizioni di disagio economico.

Maggiori informazioni su come funziona la Messina Family Card, quali sono i requisiti e come fare domanda sono disponibili a questo link.

