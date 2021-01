Al via le domande per la Messina Family Card: i requisiti e come richiederla

Riaprono dalle 10.00 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, i termini per presentare domanda per la Messina Family Card, i buoni spesa messi a disposizione dal Comune alle famiglie in difficoltà economica a causa del coronavirus. Vediamo come richiederla, entro quando e quali sono i requisiti necessari per ottenerla.

Come anticipato dal sindaco di Messina Cateno De Luca nel discorso di fine anno – durante il quale, il Primo Cittadino ha manifestato la volontà di mantenere attiva la misura fino a maggio –, riaprono i termini per presentare l’istanza per l’ottenimento della Family Card o per richiederne l’aggiornamento. Sarà possibile fare domanda dalle 10.00 di oggi, 4 gennaio, alle 20.00 di venerdì 8 gennaio 2021.

Messina Family Card: requisiti

Il buono spesa (o voucher) è indirizzato alle famiglie che possiedono i seguenti requisiti:

a) non percepiscono alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

b) non risultano destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilita, CIG, pensione, ecc.);

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in questo caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici.

Messina Family Card: come richiederla

Per richiedere la Messina Family Card è necessario innanzitutto collegarsi all’apposita piattaforma online messa a disposizione del Comune. La domanda dovrà essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare richiedente. Potrà essere l’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune di Messina, a richiedere il contributo.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, comparirà il modello della domanda con allegata la dichiarazione, modificabile.

Coloro che già ricevevano la Messina Family Card e possiedono tuttora i requisiti potranno richiederne l’aggiornamento per l’utilizzo di ulteriori quattro settimane.

I negozi che accettano il buono spesa

A questo link è possibile consultare l’elenco dei negozi (esercizi commerciali come supermercati, macellerie, farmacie, attività di vendita di prodotti per animali, e così via) che accettano la Messina Family Card.

«Si precisa – sottolineano dal Comune – ancora per coloro che avessero difficoltà per impedimento fisico, a recarsi presso gli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, che può essere contattata la Società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri 320 0459542, 338 1039638, 324 9076991, affinché la stessa possa mettere a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio».

