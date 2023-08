Appuntamento con le stelle cadenti: quando e dove vedere le Cignidi di agosto a Messina

Nuovo appuntamento con le stelle cadenti in questo agosto 2023: dopo le Perseidi sono in arrivo le Kappa Cignidi, che illumineranno il cielo notturno di questo weekend. Vediamo nel dettaglio quando sarà il momento di maggiore visibilità, le previsioni meteo e qualche suggerimento su dove vedere le stelle cadenti a Messina.

Pensavate che con le lacrime di San Lorenzo fossero finite le stelle cadenti dell’agosto 2023? Ovviamente non è così, il cielo di quest’estate ha ancora tante sorprese in serbo per chi ha voglia di passare una notte col naso all’insù. Per questo fine settimana sono in arrivo le Kappa Cignidi, altrimenti dette Cignidi di agosto, uno sciame meteorico originato da detriti vicini all’orbita del pianeta Venere. Quest’anno, ci informa l’Unione Astrofili Italiani, sarà possibile ammirarle al meglio nella notte tra il 19 e il 20 agosto.

Cignidi di agosto: dove e quando vedere le stelle cadenti a Messina

Per la notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto 2023, le previsioni di 3b Meteo ci dicono che a Messina il cielo sarà sereno e sgombro da nuvole, la temperatura notturna tra i 24 e i 25 gradi, quindi sarà l’ideale per una serata da trascorrere all’aperto.

Dove andare a vedere le stelle cadenti a Messina? Naturalmente, vista l’estensione della nostra costa, il primo consiglio è quello di scegliere una spiaggia distante dalle luci e dai rumori della città, prediligendo magari i villaggi della zona Sud, come Santa Margherita, o quelli della zona Nord, come Torre Faro, Mortelle, o spostandosi ancora sul versante tirrenico verso Santo Saba. Per chi preferisce uno sguardo dall’alto, si suggerisce sempre Dinnammare, con la sua vista panoramica sullo Stretto di Messina. In provincia, un’ottima alternativa per una gita fuori porta è l’altopiano dell’Argimusco, al confine tra i monti Nebrodi e i Peloritan, noto per i suoi monoliti e le viste mozzafiato.

(23)