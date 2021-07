Stadio “Franco Scoglio”, i Franza donano un progetto di copertura delle gradinate

Il concorso di idee per la copertura dello Stadio “Franco Scoglio” non è ancora stato lanciato, ma all’Amministrazione comunale è già arrivato un primo progetto: a consegnarlo al sindaco di Messina, Cateno De Luca, gli imprenditori Vincenzo e Pietro Franza. Presenti all’incontro, il vicesindaco Carlotta Previti e il dirigente dei Servizi Tecnici Antonio Amato.

Il progetto, denominato “Copertura delle gradinate dello Stadio comunale F. Scoglio per il calcio nel polo sportivo di San Filippo”, spiegano da Palazzo Zanca, potrebbe servire come linea di indirizzo per il lancio del concorso di idee. A redigere gli elaborati tecnici, gli ingegneri Massimo Majowiecki dello studio tecnico Majowiecki e Giuseppe Rodriquez di GEA Tecnica.

Intanto, lo scorso 20 luglio 2021, la Giunta comunale aveva approvato un atto di indirizzo – denominato “Atto di indirizzo concorso di idee per la progettazione della copertura totale di tutti i settori destinati al pubblico dello Stadio intitolato a Franco Scoglio” che impegna il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici a predisporre un “Documento di Indirizzo alla Progettazione” «contenente le indicazioni di base per i partecipanti al Concorso di Idee per la progettazione della copertura totale di tutti i settori destinati al pubblico dello stadio intitolato a Franco Scoglio». Il documento dà inoltre mandato allo stesso Dipartimento di «determinare il premio da corrispondere al vincitore impegnando le somme a ciò destinate» e di precisare che «le idee premiate verranno acquisite in proprietà dalla stazione appaltante» e che «l’avvio della progettazione, nonché la realizzazione dell’opera potranno avere corso a seguito del reperimento dei fondi necessari, pertanto non è previsto attualmente l’affidamento di successive fasi progettuali al vincitore del concorso».

Ancora, in ogni caso, il bando riguardante il concorso di idee per la copertura dello Stadio San Filippo non è stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Messina.

