Spegniamo la mafia, accendiamo il futuro. Al Palacultura la mostra organizzata dalla Questura di Messina

Inuagurata questa mattina al Palacultura Antonello la mostra antimafia “Spegniamo la mafia, accendiamo il futuro”, organizzata dalla Questura di Messina. Ad essere esposte, le opere pittoriche del maestro Gaetano Porcasi.

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Mostra antimafia al Palacultura di Messina: un percorso emozionale

Nell’inaugurazione della mostra antimafia organizzata dalla Questura di Messina si è ricordato il quotidiano impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Messina. L’auspicio è quello che ogni opera esposta possa essere seme di verità contro ogni ombra di sopraffazione.

Quello delle opere del maestro Porcari è un percorso emozionale. L’obiettivo è di far conoscere ai giovani, e non solo, il valore degli uomini che si sono sacrificati e hanno dato tutto per una società più giusta.

La Prefetta Cosima Di Stani, dopo il taglio del nastro, ha affermato: «Noi parliamo sempre di mafia attraverso testimonianze che nascono da eventi e convegni. Questo che inauguriamo oggi è un percorso differente che si fa attraverso l’arte. Non solo: attraverso la mano di un artisita, il maestro Porcari, che vuole, però, cogliere le emozioni di grandi magistrati, poliziotti, carabinieri e giornalisti vittime della mano mafiosa. La chiave di lettura è differente ma non per questo meno importante. Ringrazio di cuore il maestro per le sue opere» – ha spiegato.

L’evento ha visto una nutrita partecipazione degli studenti degli istituti scolastici messinesi. Le opere del maestro Porcasi saranno esposte dalle ore 11:30 alle 17 di oggi, lunedì 30 Marzo, a seguire, dalle ore 9:00 alle 17:00 di domani 31 marzo e dalle 9:00 alle 13:00 del primo aprile.

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